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  3. Екатерина Александрова обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко на турнире WTA

Екатерина Александрова обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко на турнире WTA

После череды неудач в сезоне Екатерина Александрова в воскресенье, 9 августа 2026 года, вышла на корт в Торонто с предельно рискованным, но продуманным планом – с первых розыгрышей перехватывать инициативу и давить на приеме. Ее резкие возвраты регулярно лишали Арину Соболенко преимущества первой атаки, а высокая цена ошибок становилась следствием выбранной агрессии, а не потери концентрации.

Российская теннисистка Екатерина Александрова

Российская теннисистка Екатерина Александрова

©Xinhua/Gao Jing/Global Look Press

Перед стартом "тысячника" российская теннисистка имела неблагоприятный баланс этого года: 18 поражений в 27 матчах, из них 11 – в первых кругах.

Завершив прошлый сезон в топ-10 рейтинга WTA, в Канаду она приехала в статусе 19-й ракетки мира, а по очкам с января располагалась лишь на 40-й позиции.

На предыдущем турнире в Мемфисе россиянка уступила уже в дебютном поединке 16-летней Кристине Лютовой, а концовка третьего сета там и вовсе обернулась обмороком из‑за теплового удара.

История личных встреч до Торонто была в пользу белоруски – 5:4, хотя Александрова регулярно втягивала соперницу в острые размены.

Ход матча подтвердил ставку на напористость. В стартовой партии Александрова довела дело до подачи на сет, но в 12-м гейме не закрыла отрезок, тай-брейк при этом выиграла уверенно – 7:3. Во втором сете Соболенко перестроилась и сравняла счет по партиям.

Решающая часть получилась ломаной. Россиянка отыграла ранний брейк, затем взяла четыре гейма кряду, после чего соперница ликвидировала отставание.

В концовке Александрова удержала нервный отрезок, взяла два заключительных гейма и оформила итог – 7:6 (7:3), 4:6, 6:4. Эта победа принесла ей путевку в четвертьфинал турнира категории WTA 1000 в Торонто, добытую в противостоянии с первой ракеткой посева.

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Метки: теннис
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