Траур по погибшим в результате атаки БПЛА на Нижнекамск объявили в Татарстане

В Нижнекамске открыли горячую линию. Оказание помощи пострадавшим координирует прокуратура Татарстана.

"Решением Рустама Минниханова в республике объявлен траур по погибшим в результате массированной атаки вражескими БПЛА на Нижнекамск", – сообщили в пресс-службе.

Также там указали, что в Нижнекамской городской прокуратуре организован прием граждан. Личный контроль за ситуацией осуществляет прокурор города, передает ТАСС.

Правительству региона даны поручения по оказанию всей необходимой медицинской помощи пострадавшим. Также глава республики дал поручения по оперативной ликвидации последствий атак соответствующими службами.

В Нижнекамск из Набережных Челнов направили дополнительные бригады медиков. Как сообщил министр здравоохранения республики Альмир Абашев, в Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице создан оперштаб по оказанию медицинской помощи. Чиновник отметил, что в город направили мультидисциплинарные бригады из республиканской клинической больницы и больницы скорой медицинской помощи имени Р. С. Акчурина. Работу службы скорой помощи усилили пятью бригадами из Набережных Челнов и бригадой республиканского центра медицины катастроф.

10 августа в пресс-службе главы Татарстана сообщили, что утром регион подвергся массированной атаке украинских БПЛА. Дроны атаковали производственные и гражданские объекты Нижнекамска, есть погибшие.

Обновлено в 10:04.