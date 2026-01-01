Атака украинских БПЛА 10 августа: уничтожено 456 дронов, есть погибшие в Татарстане и Белгородской области

По данным ведомства, беспилотники нейтрализованы над Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Белгородской, Орловской, Воронежской, Ростовской, Пензенской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской, Самарской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Татарстаном и Крымом.

Дроны продолжили атаковать ряд регионов и утром 10 августа.

В татарстанском Нижнекамске массированной атаке БПЛА утром в понедельник подверглись производственные и гражданские объекты, передает ТАСС. Есть погибшие, сообщили в пресс-службе главы Татарстана.

Мирная жительница погибла при украинской атаке по территории частного дома в селе Новая Таволжанка Шебекинского района Белгородской области, сообщили в оперштабе региона. "В результате полученных травм женщина скончалась на месте", – говорится в сообщении.

Утром 10 августа глава Чувашии Олег Николаев сообщил в своем канале в "Максе", что силы ПВО отражают массовую атаку украинских беспилотников. "Прошу сохранять спокойствие. По возможности оставайтесь в помещениях, не подходите к окнам и строго соблюдайте меры безопасности", – написал он.

Глава Воронежской области Александр Гусев сообщил 10 августа, что минувшей ночью дежурными силами ПВО над семью районами уничтожено 11 БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. В результате падения обломков беспилотников загорелась хозяйственная постройка, выбило стекла в частном доме, посекло трубы отопления и забор. Еще в двух домовладениях повреждены заборы и остекление, посечен фасад.

"В другом муниципалитете повреждено остекление девяти частных домов. В двух из них ремонта потребует газопровод. Возгорания не допущено. Также повреждены три автомобиля и трактор. Еще в одном районе после падения БПЛА повреждено остекление на двух этажах дома", – написал Гусев в "Максе".

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о ликвидации более 70 БПЛА над регионом за ночь. Они были уничтожены в Каменске-Шахтинском и семи районах области, уточнил он. "Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала", – написал чиновник в соцсетях.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о ликвидации 16 украинских беспилотников над территориями Боровского, Хвастовичского, Сухиничского и Ульяновского муниципальных округов. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

Глава Тульской области Дмитрий Миляев проинформировал об уничтожении девяти украинских БПЛА над регионом в течение ночи. Пострадавших нет, добавил губернатор.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил ночью об уничтожении 13 дронов, летевших на столицу. "Силами ПВО Минобороны уничтожены восемь БПЛА, летевших на Москву", – написал он в своем Telegram-канале. Позже мэр сообщил о ликвидации еще пяти дронов.

Утром Собянин указал, что силами ПВО обезврежены еще пять беспилотников, летевших на Москву.