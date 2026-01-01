Госдепартамент предупредил о готовящейся передаче Украине вооружений из Турции

"Сделка, описанная в прилагаемом свидетельстве, предполагает безвозвратную передачу правительству Украины 12 пусковых установок реактивных систем залпового огня M270 MLRS, 2524 неуправляемых ракет M26 с кассетными боеприпасами двойного назначения улучшенного типа (DPICM) и 47 тысяч снарядов M509A1 калибра 203 мм с DPICM", – говорится в официальных документах Конгресса США.

Передача, согласно документам, должна быть организована через частные компании: турецкие MKE, ASFAT и ARCA Savunma, болгарскую VTIC International Ltd., а также американские Pansophico и Patriot Defense Group.

Отдельное уведомление касается ракет ATACMS: "Сделка, описанная в прилагаемом свидетельстве, предполагает безвозвратную передачу правительству Украины 70 ракет ATACMS модификации M39 через частную турецкую компанию MKE и частные американские компании Pansophico и Patriot Defense Group".

Официально США не передают вооружение для ВСУ, а продают его либо напрямую Киеву, либо европейским союзникам Украины для дальнейшейшей передачи.

ATACMS (Army TACtical Missile System) – американская тактическая баллистическая ракета класса "земля – земля", запускается из реактивных систем залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS. Боеприпас предназначен для точечного поражения приоритетных целей в глубине обороны противника: командных пунктов, пусковых установок ПВО, узлов связи, аэродромов и складов боеприпасов, дальность полета ракет составляет до 300 км.

DPICM (Dual-Purpose Improved Conventional Munition) – семейство кассетных артиллерийских снарядов и ракетных боеголовок. В полете они раскрываются и разбрасывают десятки мелких боевых элементов. "Двойное назначение", отраженное в названии, означает, что суббоеприпасы эффективны против пехоты и бронетехники.