Geely полностью рассекретила новый флагманский кроссовер Monjaro Plus

Внешне кроссовер выполнен в стилистике текущего Monjaro – характерная крупная решетка с вертикальными ламелями, фирменная оптика и сквозная световая полоса. При этом машина заметно крупнее: длина – 4955 мм, ширина – 1960 мм, высота – 1769 мм, колесная база – 2900 мм. По сравнению со стандартным Monjaro модель длиннее на 185 мм, шире на 65 мм и выше на 80 мм.

Линейка силовых установок включает два варианта. Бензиновая версия оснащена 2,0‑литровым турбомотором BHE20-PFZ производства Aurobay мощностью 290 л.с. Заявленная максимальная скорость – 210 км/ч. Предусмотрены исполнения с передним и полным приводом.

Для переднеприводной модификации указаны средние 7,97 л на 100 км. Данные по полноприводной версии не раскрыты. Тип трансмиссии официально не уточняется.

Второй вариант – не подключаемый гибрид i-HEV. В его состав входят 2,0‑литровый турбодвигатель BHE20-EFZ мощностью 218 л.с. и электромотор на 313 л.с.

По информации производителя, без задействования ДВС кроссовер способен двигаться со скоростью до 66 км/ч и проводить до 80% времени в городском цикле на электротяге. Максимальная скорость гибридной версии ограничена 190 км/ч. Данные о типе привода не указаны.

Проходимость подтверждают углы въезда и съезда 19 и 21 градус соответственно. По совокупности характеристик модель позиционируется в верхнем сегменте линейки.

Ранее Geely представила на российском рынке кроссовер EX5 в модификации EM-R с последовательной гибридной установкой. Класс модели – электрифицированный автомобиль с увеличенным запасом хода (REEV – Range Extended Electric Vehicle). Комплектации и цены будут объявлены позднее.