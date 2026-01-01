"Камни голода" обнажились на реке Эльбе в Германии

По данным Государственного центра по борьбе с наводнениями, уровень воды в Эльбе в Пирне уже некоторое время значительно ниже 1 м, в Дрездене он составляет 54 см. Снижение уровней отмечается также на Мульде, Белой Эльстер, Шпрее и Нейсе.

На камне в районе Оберпоста в Пирне высечено более 20 дат, часть из них относится к 1707 году. Отдельный "камень голода" был установлен в 2018 году в память об исторически низком уровне воды.

Министр окружающей среды Карстен Шнайдер сообщил, что за последние 25 лет Германия потеряла 60 млрд куб. м воды. Среди причин названы участившиеся засухи.

Существенного восстановления уровня Эльбы в Саксонии пока не ожидается. Немецкая метеорологическая служба прогнозирует на начало недели в регионе отдельные, местами сильные грозы, температура воздуха поднимется до +34°C.

Засуха в Европе

Жара и аномальная засуха в Европе опустили уровень воды в Рейне до отметок, близких к минимумам 2018 года, что нарушило грузоперевозки по ключевой водной артерии Германии и вынудило ряд компаний сокращать производство.

Снижение глубины осложнило судоходство: баржам приходится выходить с минимальной загрузкой, чтобы избежать посадки на мель. Для перемещения прежних объемов требуется больше рейсов и судов, что усиливает давление на логистику и издержки.

Экономисты оценивают возможное замедление темпов роста ВВП Германии из-за сбоев в логистике в 0,2 процентного пункта.

Июнь 2026 года в Европе стал самым жарким за все время измерений. Reuters со ссылкой на сеть мониторинга смертности EuroMOMO сообщал, что в период рекордной жары в странах Западной Европы зафиксировано более 10 тыс. случаев избыточной смертности.

Ученые связывают учащение подобных явлений с изменением климата. Более жаркие и продолжительные летние периоды, сопровождающиеся дефицитом осадков, становятся для Центральной Европы новой нормой, что повышает риск регулярных перебоев в работе одной из ключевых водных магистралей континента.