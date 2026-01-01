В синагогах США создают добровольные отряды самообороны

Данные о нападениях на синагоги в США

В 2025 году три человека погибли в результате антисемитских атак – впервые с 2019 года. ADL перечисляет следующие инциденты: стрельба в Капитолийском еврейском музее в Вашингтоне, атака с коктейлем Молотова на митинге в поддержку израильских заложников в Колорадо, поножовщина в Нью-Йорке и поджог резиденции губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро. Всего за год ADL зарегистрировала 6274 антисемитских инцидента – после снижения на 33% по сравнению с 2024 годом показатель остался третьим по величине в истории.

Организация Secure Community Network (SCN) в 2024 году зафиксировала 5409 сообщений об угрозах и подозрительной активности – на 112% больше, чем двумя годами ранее.

Как организована охрана синагог

Ранее охрану нанимали преимущественно на большие праздники, а при инциденте вызывали полицию. Сейчас общины переходят к многоуровневым системам: камерами, усиленным дверям, регламентам доступа, координации добровольцев с правоохранительными органами.

Бывший агент ФБР, глава службы безопасности Федерации евреев Большого Вашингтона (JShield) Расти Розенталь сказал Axios: "Это не значит, что мы ниндзя <…> или сотрудники правоохранительных органов, но каждый может сыграть свою роль".

Организация "Служба безопасности общин" (Community Security Service, CSS) создана в 2007 году. После массового убийства в питтсбургской синагоге "Древо жизни" в 2018 году ее деятельность расширилась. Глава CSS Ричард Приэм, бывший израильский десантник, сообщил, что сегодня более 7100 добровольцев еженедельно охраняют свыше 500 синагог и мероприятий. В 2025 году обучение прошли более 20.000 членов общин, занятия вели бывшие агенты ФБР и отставные полицейские. Приэм отметил, что прихожане лучше знают, кто обычно посещает синагогу, и быстрее замечают подозрительное поведение.

Старший раввин синагоги Valley Beth Shalom в Лос-Анджелесе Нолан Лебовиц рассказал Axios, что духовенство стремится сохранить баланс между безопасностью и атмосферой гостеприимства. "Евреи, особенно родители, хотят чувствовать себя в безопасности", – сказал он.

Контекст

Опрос Gallup зафиксировал, что 41% американцев симпатизируют палестинцам, 36% – израильтянам. Pew зафиксировал ухудшение отношения в США к израильскому правительству и евреям после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года и последовавшей войны. Возле синагог проходят протесты, участники которых не учитывают политическую позицию конкретной общины.

Рост числа нападений на синагоги характерен не только для США, но и для других стран Запада. В частности, атаки участились во Франции.