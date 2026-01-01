Ребенок и женщина погибли в Смоленске из-за непогоды

"Все службы Смоленска переведены в усиленный режим работы в связи с резким ухудшением погодных условий: ливнем, грозами и шквалистым ветром. В самый пик стихии в парке «Соловьиная роща» произошла трагедия – несовершеннолетний ребенок погиб под упавшим деревом", – написал он в Max.

"По состоянию на 19:40 поступила еще одна трагическая новость. В Лопатинском саду в результате непогоды погибла женщина", – добавил Новиков.

Прокуратуры районов проведут проверку и дадут оценку действиям (бездействию) уполномоченных должностных лиц при исполнении федерального законодательства, в том числе о благоустройстве, сообщили в надзорном ведомстве.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, порядка 15 тыс. абонентов остаются без электроснабжения. В регионе введен режим ЧС природного происхождения, экстренные службы продолжают ликвидировать последствия.

Мощный циклон с ливнями и порывистым ветром прошел по территории Руднянского, Демидовского, Духовщинского, Ярцевского, Дорогобужского, Глинковского, Кардымовского и Смоленского муниципальных округов. Наибольший ущерб зафиксирован в Смоленске. По поручению губернатора Василия Анохина в регионе работает оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды.

В городе задействованы силы для расчистки и восстановления инфраструктуры: семь тракторов, три комбинированные дорожные машины, два погрузчика и три самосвала; организована бригада по уборке упавших деревьев.

Жару в регионах Центральной России сменят дожди. В Москве в пятницу, 7 августа, ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах – ливень, гроза, возможен град.

По данным Гидрометцентра РФ, в целом в России июль 2026 года стал самым жарким с конца XIX века. Этому способствовали температурные аномалии в азиатской части страны. В августе в Центральной России, за исключением первых дней, жары не будет. Среднемесячная температура воздуха прогнозируется в пределах климатической нормы или с незначительным ее превышением на 0,5–1°С.