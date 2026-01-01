Дожди и грозы вернутся в Москву в конце рабочей недели

Как сообщают в Гидрометцентре России в среду, 5 августа 2026 года, осадки начнутся уже в четверг, 6 августа. Во второй половине дня местами в Московском регионе пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах ожидается гроза. Ночью в столице прогнозируется +13...+15°С, по области +13...+18°С. Днем еще будет жарко: в диапазоне +30...+32°С в мегаполисе и от +27 до +32°С в Подмосковье.

В пятницу, 7 августа, ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах – ливень, гроза, возможен град. Ночью в Москве будет +18...+20°С, в Подмосковье +15…+20°С. Днем воздух в регионе прогреется до +33°С.

В субботу, 8 августа, ночью ожидается кратковременный дождь, в Подмосковье местами пройдут ливни. В отдельных районах возможна гроза. Днем будет преимущественно без осадков. Ночная температура понизится до +16...+18°С в Москве и до +14…+19°С по области. Днем также станет чуть прохладнее. Прогнозируется +24...26°С в столице и +22…+27°С в Подмосковье.

В воскресенье, 9 августа, осадков не прогнозируется, а температура воздуха понизится еще на несколько градусов. Ночью в регионе будет +9…+14°С, днем ожидается от +20 до +25°С.

По данным Гидрометцентра РФ, в целом в России июль 2026 года стал самым жарким с конца XIX века. Этому способствовали температурные аномалии в азиатской части страны. В августе в Центральной России, за исключением первых дней, жары не будет. Среднемесячная температура воздуха прогнозируется в пределах климатической нормы или с незначительным ее превышением на 0,5–1°С.