Землетрясение в Колумбии нарушило логистику экспорта кофе

Мощное землетрясение магнитудой 7,4 произошло утром 10 августа. Его эпицентр пришелся на район муниципалитета Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко на западе страны. По данным СМИ, число погибших достигает примерно 250 человек.

Сейсмический удар пришелся недалеко от ключевых районов выращивания кофе. Пострадала дорога, соединяющая кофейное сердце Колумбии с портом Буэнавентура, через который проходит основная часть экспортных партий напитка.

По информации издания, колебания грунта и последующие оползни затруднили транспортировку сырья с плантаций, а перебои в работе тихоокеанского порта дополнили логистические риски для отрасли.

Национальная федерация производителей кофе Колумбии сообщила, что терминалы в Буэнавентуре приостановили операции для инспекции инфраструктуры, а подъездные маршруты местами перекрыты из-за сходов грунта. При этом отгрузки через карибские порты продолжаются.

Как передавало агентство Bloomberg со ссылкой на главу Asoexport Густаво Гомеса, экспорт колумбийского кофе практически остановился сразу после толчков. С учетом привычных объемов поставок каждый день простоя накапливает значительные задержки, что может сказаться как на графиках отгрузок, так и на доступности колумбийского кофе на внешних рынках.

Дефицита кофе в супермаркетах России из-за этого землетрясения не будет, но биржевые цены на арабику уже поползли вверх, что со временем скажется на стоимости премиальных сортов.

Сколько Колумбия поставляет кофе и какая у нее доля в РФ

Мировой масштаб. Колумбия – третий по величине производитель кофе в мире (после Бразилии и Вьетнама) и главный поставщик мягкой качественной арабики. Страна экспортирует около 11–13 млн мешков кофе в год.

Доля в России. Колумбия стабильно входит в топ-5 ключевых поставщиков кофейного сырья в Россию (наряду с Вьетнамом, Бразилией, Индией и Индонезией).

Что именно везут. В основном в Россию идет зеленый нежареный кофе премиум-класса для локальных обжарщиков (сорта Excelso, Supremo), а также качественное сырье для дорогого сублимированного растворимого кофе.

Как это повлияет на российский рынок

Цены на бирже уже растут. На фоне новостей о блокировке портов в Колумбии фьючерсы на арабику на Нью-Йоркской бирже сразу поползли вверх. Поскольку российские импортеры закупают кофе с привязкой к мировым биржевым ценам, стоимость сырья автоматически вырастет для всех, даже если зерно везут из других стран.

Удар по спешелти-сегменту и кофейням. Больше всего пострадают обжарщики элитного зерна и кофейни "третьей волны". Колумбийская арабика – это база для огромного количества фирменных эспрессо-смесей. Из-за остановки отгрузок в пострадавшем порту возникнут задержки поставок конкретных лотов на один-два месяца.

Обычный кофе в магазинах не исчезнет. Масс-маркет защищен диверсификацией. Основу российского рынка составляют коммерческая робуста из Вьетнама и коммерческая арабика из Бразилии. Поставки оттуда идут без изменений, поэтому растворимый кофе и недорогой зерновой кофе из супермаркетов останутся на полках.

Запас прочности. Крупные российские обжарочные заводы всегда держат на складах запас зеленого зерна на несколько месяцев вперед. Прямо сейчас кофейного голода не возникнет, но если колумбийцы не разгребут дороги за пару недель, ценники на чистую колумбийскую арабику на полках в РФ могут вырасти на 10–15% из-за удорожания логистики.

Логистический сбой в Колумбии наложился на глобальные проблемы региона. Латиноамериканский кофейный сектор сейчас переживает тяжелые времена из-за затяжных засух в Бразилии, истощения почв и распространения грибковых болезней растений в Перу и Эквадоре. Любые инфраструктурные проблемы у ключевых экспортеров моментально бьют по мировому рынку, так как на Южную и Центральную Америку приходится более половины глобального производства кофе.

О том, как устроена изнанка этого бизнеса, почему колумбийские фермеры сами вынуждены закупать дешевый иностранный кофе для личного потребления и как климатический кризис меняет кофейную карту планеты, читайте в материале "Профиля".