Число жертв землетрясения на западе Колумбии возросло до 224 человек

По данным агентства Reuters, количество погибших в результате землетрясения увеличилось до 224. Ранее радиостанция BluRadio сообщала о 169 жертвах и 668 пострадавших.

Поисково-спасательные операции пока продолжаются в наиболее пострадавших районах города Кали. Там повреждена инфраструктура, под завалами еще остаются люди.

Что известно о землетрясении в Колумбии 10 августа 2026 года

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 7:34 по местному времени. Эпицентр находился на западе Колумбии в департаменте Чоко, около города Сан-Хосе-дель-Пальмар, на глубине от 96 до 107 км. Сейсмологи зафиксировали порядка 47 афтершоков (самый мощный – магнитудой 5,0). Подземные толчки ощущались также в Эквадоре, Венесуэле и Панаме.

Самый сильный удар стихии пришелся по крупным городам Кали и Перейра, а также Манисалесу. В частности, в Кали обрушился блок Университетского госпиталя, завалив педиатрическое и неонатальное отделения.

Семь аэропортов страны (включая Перейру, Манисалес и Армению) приостановили штатную работу и принимают только государственные и медицинские рейсы. Из-за оползней и упавших деревьев заблокированы ключевые автомобильные трассы.

Новый колумбийский президент Абелардо де ла Эсприэлья объявил в республике режим национального бедствия и чрезвычайного положения для экстренной мобилизации ресурсов. В наиболее пострадавших городах введен комендантский час для предотвращения мародерства на фоне перебоев со светом.

К поисково-спасательным работам привлечены военные и дополнительные отряды спасателей из Боготы. Международную помощь (финансовую и техническую) уже координируют Соединенные Штаты, Евросоюз и ряд латиноамериканских государств.