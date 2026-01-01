BTS подкосила американская жара: Джимину стало плохо на сцене, RM устал

Содержание:

Жара началась еще в Париже

Летняя европейская и североамериканская часть тура проходит в период аномально высоких температур. Турне BTS переместилось из Европы в Америку в июле. Париж проводил музыкантов жарой. 17 и 18 июля, в дни выступлений корейских звезд, во французской столице было около +31…+33°C.

Уже 19 июля BTS выступали в Ист-Ратерфорде (Нью-Джерси) на финале чемпионата мира FIFA. Температура воздуха в день матча не превышала +26°C. Когда музыканты вернулись на тот же стадион "Метлайф" для того, чтобы дать концерты 1 и 2 августа, в городе наступило настоящее пекло: около +33…+35°C при высокой влажности.

Что случилось с Джимином в Ист-Ратерфорде

Поклонники заметили, что Джимин почувствовал себя плохо на сцене во время выступления 2 августа, на втором концерте на стадионе "Метлайф". После исполнения нескольких номеров зрители заметили, что музыкант стал заметно тяжелее дышать.

Джимин чаще обычного наклонялся вперед, несколько раз делал глубокие вдохи и во время одного из переходов ненадолго потерял равновесие. На видео попал момент, где после танцевальных номеров артист держится за голову и пытается восстановить дыхание. Под конец концерта Джимин во время общения с залом отметил, что выступать в такую жару и влажность было непросто.

В X, Reddit и TikTok практически сразу появились тысячи сообщений с предположениями о тепловом истощении. Многие поклонники начали распространять хэштеги с просьбами дать артистам больше времени на отдых и внимательнее относиться к их состоянию.

Официальных заявлений BigHit Music о проблемах со здоровьем Джимина не последовало, поэтому говорить о медицинском диагнозе оснований нет. Тем не менее концерт стал поводом для новой дискуссии о физических нагрузках в K-pop, поскольку появление на сцене замученных музыкантов – далеко не новое явление для суровой южнокорейской поп-индустрии.

RM тоже выглядел уставшим, но подтверждений перегрева нет

После концертов в США часть поклонников также обсуждала состояние RM. В социальных сетях обращали внимание, что лидер BTS чаще обычного пил воду, дольше восстанавливал дыхание между композициями и делал более продолжительные паузы во время своих обращений к публике.

Однако в целом RM держался на сцене уверенно и никаких признаков плохого самочувствия не продемонстрировал. Обсуждения остались исключительно наблюдениями зрителей, не получившими подтверждения и развития.

5 и 6 августа BTS выступали в Фоксборо на стадионе "Джилетт" при более сносной температуре в районе +31°C. 10–11 августа их ждет Балтимор, где, по прогнозу, ожидается до +32°C. Тактика давать по два концерта подряд в таких условиях выглядит рискованной, но график тура из-за жары менять никто не собирается.

Бороться с летним зноем на открытых площадках сложно. Даже вечером покрытие стадионов и трибун долго сохраняет накопленное за день тепло, а сами артисты выступают в плотных сценических костюмах, под мощным светом прожекторов и практически без длительных пауз. В интернете регулярно появляются ролики, где артисты буквально обливаются водой, меняют мокрые полотенца и постоянно пьют воду во время коротких пауз.

Случай со зрителем в Брюсселе

Недомогание во время выступления может настигнуть не только музыкантов, но и зрителей. Так, 2 июля на втором концерте BTS в Брюсселе участники BTS заметили, что человеку в фан-зоне стало плохо.

Первыми на происходящее обратили внимание как раз Джимин и RM. Группа ненадолго остановила выступление и жестами указала сотрудникам службы безопасности на сектор, где находился зритель. Концерт продолжился только после того, как стало ясно, что человеку оказывают помощь.

Поклонники волнуются за здоровье участников BTS

Во время предыдущих мировых туров BTS поклонники уже выражали беспокойство состоянием участников.

В разные годы фанаты обсуждали сильную усталость Чонгука после исполнения сложных танцевальных номеров, эпизоды, когда V присаживался на сцене, чтобы восстановить дыхание, а также случаи, когда участники меняли хореографию из-за небольших травм или простуды.

Поклонники сходятся во мнении, что программа нынешнего тура BTS – одна из самых физически сложных в истории группы. Пользователи отмечают длинный сет-лист, большое количество танцевальных композиций и почти полное отсутствие пауз между блоками.

Многие считают, что агентствам стоит чаще делать дополнительные выходные между концертами и предусматривать больше времени для восстановления артистов, особенно летом. Другие напоминают, что сами участники неоднократно говорили: они сознательно стремятся показать максимально качественное шоу и не хотят сокращать программу ради комфорта.

Медики отмечают, что во время полноценного концертного шоу танцоры и исполнители могут терять несколько литров жидкости. Если выступление проходит летом на открытом стадионе, риск теплового истощения значительно возрастает.

Айдолы, жара и усталость

Подобные случаи для индустрии K-pop не являются редкостью. За последние годы поклонники становились свидетелями того, как из-за обезвоживания, переутомления или перегрева выступления приходилось прерывать многим артистам.

На сцене чувствовали недомогание участники SHINee, NCT, Stray Kids, SEVENTEEN, TWICE и других популярных коллективов. В большинстве случаев причиной становились сочетание интенсивной хореографии, плотного концертного графика, жары и недостаточного времени на восстановление.

Совсем недавно в Сеуле во время фестиваля MyK FESTA Live 26 июня участница группы tripleS Юбин потеряла сознание прямо на сцене и была вынесена сотрудниками за кулисы. Агентство MODHAUS подтвердило, что причиной стало резкое ухудшение самочувствия, после чего артистке оказали медицинскую помощь.

31 января во время фестиваля 2026 First Music Station внезапно потерял сознание во время выступления барабанщик FT Island Чхве Мин Хван. Агентство FNC Entertainment сообщило, что артисту стало плохо из-за обезвоживания.

Один из самых обсуждаемых случаев последних лет произошел в июне 2025 года на концерте группы Stray Kids в Вашингтоне. Выступление проходило при температуре около +37...+38°C. Из-за этого десятки зрителей почувствовали себя плохо. несколько человек были госпитализированы, а выступление несколько раз останавливали, чтобы вывести потерявших сознание зрителей из фан-зоны.

В итоге концерт завершили раньше запланированного времени по соображениям безопасности. Участники Stray Kids со сцены неоднократно просили раздать зрителям воду и сами передавали бутылки в первые ряды.