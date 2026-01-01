Более 70 человек погибли в результате землетрясения в Колумбии

Подземные толчки в понедельник, 10 августа 2026 года, ощущались в столице страны Боготе, а также в городах Кали, Попайян, Манисалес, Армениа, Перейра и других. По данным Геологической службы Колумбии, землетрясение стало самым сильным за последние десять лет, его магнитуда составила 7,4.