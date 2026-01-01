Более 70 человек погибли в результате землетрясения в Колумбии

ТАСС пишет, что землетрясение произошло вблизи города Сан-Хосе-дель-Пальмар. Очаг залегал на глубине 96 км.
Как сообщил губернатор департамента Рисаральда Хуан Диего Патиньо, только в этом регионе погибли 42 человека.
"В трех муниципалитетах, относящихся к столичной зоне, уже известно о 40 погибших, и еще два человека погибли в западных муниципалитетах", – заявил губернатор.
В Колумбии в результате случившегося обрушились десятки зданий. Нарушено транспортное сообщение, прекратили работу аэропорты, закрыты учебные заведения.
Самые разрушительные землетрясения в истории Южной Америки
- Чили (Великое Чилийское землетрясение): магнитуда 9,5 (1960 год). Сильнейший катаклизм, вызвавший 25-метровые волны цунами, унес около 6 тысяч жизней.
- Чили (Мауле): магнитуда 8,8 (2010 год). Одно из сильнейших инструментально зафиксированных землетрясений, вызвавшее разрушения инфраструктуры по всей стране.
- Чили (Арика): магнитуда 8,5 (1868 год). Тектонический удар породил гигантское цунами, которое опустошило южноамериканское побережье и дошло до берегов Австралии и Новой Зеландии.
- Перу: магнитуда 7,9 (1970 год). Толчки вызвали колоссальный оползень, который сошел с горы Уаскаран и стер с лица земли города Юнгай и Ранраирка, унеся жизни почти 67 тысяч человек.
- Эквадор – Колумбия: магнитуда 7,7 (1868 год). Серия мощных толчков привела к масштабным разрушениям и гибели около 70 тысяч человек.