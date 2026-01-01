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Более 70 человек погибли в результате землетрясения в Колумбии

Подземные толчки в понедельник, 10 августа 2026 года, ощущались в столице страны Боготе, а также в городах Кали, Попайян, Манисалес, Армениа, Перейра и других. По данным Геологической службы Колумбии, землетрясение стало самым сильным за последние десять лет, его магнитуда составила 7,4.

Последствия землетрясения в Колумбии

Последствия землетрясения в Колумбии

©Alexis Munera / ANADOLU / Anadolu via AFP / EastNews

ТАСС пишет, что землетрясение произошло вблизи города Сан-Хосе-дель-Пальмар. Очаг залегал на глубине 96 км.

Как сообщил губернатор департамента Рисаральда Хуан Диего Патиньо, только в этом регионе погибли 42 человека.

"В трех муниципалитетах, относящихся к столичной зоне, уже известно о 40 погибших, и еще два человека погибли в западных муниципалитетах", – заявил губернатор.

В Колумбии в результате случившегося обрушились десятки зданий. Нарушено транспортное сообщение, прекратили работу аэропорты, закрыты учебные заведения.

Самые разрушительные землетрясения в истории Южной Америки

  • Чили (Великое Чилийское землетрясение): магнитуда 9,5 (1960 год). Сильнейший катаклизм, вызвавший 25-метровые волны цунами, унес около 6 тысяч жизней.
  • Чили (Мауле): магнитуда 8,8 (2010 год). Одно из сильнейших инструментально зафиксированных землетрясений, вызвавшее разрушения инфраструктуры по всей стране.
  • Чили (Арика): магнитуда 8,5 (1868 год). Тектонический удар породил гигантское цунами, которое опустошило южноамериканское побережье и дошло до берегов Австралии и Новой Зеландии.
  • Перу: магнитуда 7,9 (1970 год). Толчки вызвали колоссальный оползень, который сошел с горы Уаскаран и стер с лица земли города Юнгай и Ранраирка, унеся жизни почти 67 тысяч человек.
  • Эквадор – Колумбия: магнитуда 7,7 (1868 год). Серия мощных толчков привела к масштабным разрушениям и гибели около 70 тысяч человек.

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Метки: землетрясение Колумбия
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