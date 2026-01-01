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10 августа 2026
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Восточный Порт приобрел УЗИ для белух и ларг Приморского океанариума

АО «Восточный Порт» приобрело медицинское оборудование для базы исследования морских млекопитающих Приморского океанариума. На нем регулярно обследуют белух и ларг из акватории Японского моря.

Приморский океанариум

©Пресс-служба АО "Восточный порт"

Покупка стала очередным шагом сотрудничества с Национальным научным центром морской биологии ДВО РАН. Соглашение о поддержке подписали на Восточном экономическом форуме в 2025 году.

УЗИ используют для диагностики заболеваний, контроля беременности и общего мониторинга состояния животных. Аппарат помогает накапливать научные данные.

Исследования проводят планово, раз в неделю, рассказал руководитель службы по работе с морскими млекопитающими базы океанариума Антон Брыков. По его словам, регулярные осмотры важны для науки и здоровья животных. Ветеринарный врач Ольга Глухарева отмечает, что процедуры проходят при добровольном участии и спокойной реакции животных.

Ранее компания передала ученым ветеринарный вагончик для круглогодичной работы. Также при ее поддержке установили поворотные камеры на одном из островов Дальневосточного морского заповедника, где ларги размножаются. Это дало биологам доступ к наблюдениям за зверями в естественной среде.

Научный центр оказывает методологическую и информационную помощь экопросветительским программам порта. В сентябре на ВЭФ-2026 стороны планируют подписать новое соглашение о продолжении сотрудничества. Ожидается, что поддержка охватит проекты по изучению флоры и фауны Японского моря.

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Метки: Восточный порт
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