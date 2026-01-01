"Колобок" собрал в прокате более 230 млн рублей

Показы "Колобка" стартовали 6 августа, с того момента фильм собрал 238,4 млн рублей. Конкуренты сильно отстают: у "Смешариков" (которые тоже вышли в релиз 6 августа) за уик-энд 75,2 млн рублей, у "Майкла" – 24,6 млн рублей, у "Счастья" – 22,5 млн рублей.

За уик-энд "Колобка" посмотрели 540 тыс. человек: 134,5 тыс. 6 августа, 110,8 тыс. 7 августа, 150,8 тыс. 8 августа, 144 тыс. 9 августа.

В противоборстве с Пауком

Премьера фильма состоялась на фоне триумфального шествия по миру последней ленты о "Человеке-пауке". Ранее стало известно, что дистрибьюторы и Ассоциация владельцев кинотеатров попросили российские площадки полностью очистить расписание в начале августа и сдвинуть неофициальные показы "Человека-паука" на конец месяца.

Это было сделано ради того, чтобы полностью убрать конкуренцию и максимально освободить кинозалы для успешного старта фильма "Последний богатырь. Колобок".

Площадкам, которые нарушат эту рекомендацию и начнут крутить пиратские копии "Паука" раньше 20 августа, пригрозили жестким пересмотром условий сотрудничества по другим официальным релизам.

На этом фоне рунет накрыла волна критики по поводу "Колобка", его актеров и принимаемых решений. В СМИ даже сообщали, что создатели фильма подали заявление с жалобой на угрозы в их адрес.

Оценка фильма на "Кинопоиске" – 2,7 (раньше она была еще ниже).

Как отразится скандал на сборах?

Двумя днями ранее кинокритик Сергей Сычёв рассказывал ТАСС, что негатив в социальных сетях может вовсе не отразиться на семейной аудитории.

"Не всем нравится постер и не всем нравится образ этого Колобка. Но когда вышел, например, фильм «Чебурашка», тоже далеко не все приняли его. В итоге фильм стал рекордсменом по сборам. Возможно, люди привыкнут и к новому Колобку, потому что в конечном счете решать детям. Интернет-форумы они не читают, зато [сказку] про Колобка знают и могут сами повести родителей в кино", – отметил Сычёв.

Согласна с ним и Лариса Малюкова: "Все равно родители с детьми [пойдут в кино], потому что это сказка. Потихонечку картина будет набирать [кассу], хотя ожидаемых результатов может и не достичь. <…> Самая главная мысль в том, что к продвижению картины нужно подходить очень тонко".

Что за фильм "Колобок"?

Съемки картины "Колобок", спин-оффа сказочной франшизы "Последний богатырь", стартовали в июле 2025 года. Создателями проекта заявлены студия Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр Start и телеканал "Россия". Дистрибьютор – "Атмосфера кино".

Главная роль – у харизматичного и дерзкого Колобка, который решает изменить свою судьбу. Главного персонажа озвучил комик Гарик Харламов. Кроме того, Гоша Куценко исполнил роль Волка, а Мила Ершова – Лады.

Работала над "Колобком" команда сценаристов и продюсеров, отвечавших за предыдущие картины из франшизы. Кресло режиссера занял Антон Маслов, снявший телесериал "Последний Богатырь. Наследие".