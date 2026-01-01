"Человек-паук: Новый день" обскакал всех и поставил исторический рекорд по скорости сборов

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Какие рекорды поставил новый "Человек-паук"

Фильм, производственный бюджет которого составил $225 млн, вышел в прокат в США 31 июля 2026 года. Он преодолел отметку в $500 млн за первые семь дней проката в Северной Америке. Новый "Человек-паук" обогнал по скорости сборов "Мстителей: Финал", которым та же сумма покорилась за восемь дней после премьеры в апреле 2019 года.

"Человек-паук: Новый день" устанавливал рекорды с головокружительной скоростью, включая лучшие в истории США сборы за понедельник и вторник. "Новый день" также стал вторым фильмом, быстрее всех преодолевшим отметку в $1 млрд в международном прокате. Он достиг порога за шесть дней, уступив только тем же "Мстителям".

В выходные "Новый день" вел ожесточенную борьбу с "Мстителями" за звание самого кассового фильма первого уик-энда в истории. В итоге "Человек-паук" действительно одержал победу с $360 млн, обойдя конкурента на $3 млн.

"Человек-паук: Новый день" также установил рекорды по самым высоким сборам в США в пятницу, а также обеспечил Sony лучший результат первого уик-энда за всю историю.

Кто играет в фильме: недавно поженившиеся Зендея и Холланд

Роли в блокбастере исполняют:

Том Холланд – Питер Паркер/Человек‑паук,

Зендея – Мишель Джонс‑Уотсон (Эм‑Джей),

Джейкоб Баталон – Нед Лидс,

Марк Руффало – Брюс Беннер/Халк,

Джон Бернтал – Фрэнк Касл/Каратель.

Также в картине снялись Сэди Синк, Лиза Колон‑Зайас, Трэмелл Тиллман и другие. Кстати, после выхода фильма Marvel официально раскрыла, что персонаж Синк связан с Джин Грей, что одновременно связывает историю Человека-паука с будущими "Людьми Икс".

Интерес к фильму подогревает недавнее бракосочетание между Холландом и Зендеей. Пара поженилась в начале 2026 года. Публично об этом объявлено не было, хотя совсем избежать слухов не удалось. В марте о состоявшемся событии проговорился стилист Зендеи Лоу Роуч.

В июне факт свадьбы подтвердил сам Холланд. Теперь эта история снова оказалась в центре внимания: в начале августа пара появилась в Лондоне с одинаковыми золотыми обручальными кольцами.

Для "Человека-паука" это практически идеальный поп-культурный шторм: экранная пара Питер Паркер и Мишель Джонс существует уже десять лет, а сыгравшие их актеры теперь действительно являются супругами. Сейчас любой совместный выход Холланда и Зендеи автоматически становится частью рекламной кампании фильма.

О чем фильм: Питер Паркер и экзистенциальный кризис

Действие начинается спустя четыре года после событий фильма "Человек-паук: Нет пути домой" (2021). В его финале Питер Паркер попросил Доктора Стрэнджа стереть из памяти людей его существование. Заклинание сработало: весь мир забыл, кто такой Питер Паркер, включая его подругу Мишель Джонс.

В "Новом дне" герой – уже взрослый и живет практически в полном одиночестве. Он полностью посвятил себя работе Человека-паука и фактически сделал борьбу с преступностью своей жизнью, но никто в Нью-Йорке больше не знает его имени.

Затем происходит нечто странное: нагрузка на Питера приводит к неожиданной физической эволюции его организма, которая начинает угрожать его существованию. Одновременно в городе возникает новая цепочка преступлений, за которой стоит противник, представляющий для Человека-паука одну из самых серьезных угроз. Именно эта загадка и становится центральным конфликтом фильма.

Холланд играет Человека-паука уже десять лет

Том Холланд впервые появился в роли Питера Паркера в "Первом мстителе: Противостояние" в 2016 году. Полноценным главным героем он стал год спустя – в "Человеке-пауке: Возвращение домой" (2017).

За эти годы Холланд сыграл Питера Паркера в шести фильмах MCU: "Противостоянии", "Возвращении домой", "Войне бесконечности", "Финале", "Вдали от дома" и "Нет пути домой". "Новый день" становится его седьмым полнометражным появлением в этой роли.

Вместе с новым фильмом Marvel намеренно начинает новую главу истории героя. Режиссером картины впервые выступил Дестин Дэниэл Креттон, известный по "Шан-Чи и легенде десяти колец", а не Джон Уоттс, снявший три предыдущих сольных фильма Холланда.

В России "Человека-паука" покажут, но попозже

Официального проката фильма в РФ нет, однако российские кинотеатры организуют показы в формате предсеансового обслуживания. Стоит учитывать, что фильм довольно длинный – он идет около 2 часов 30 минут.

Показ мог бы состояться и раньше, но был перенесен на 20 августа 2026 года. 13 июля дистрибьютор "Атмосфера Кино" совместно с Ассоциацией владельцев кинотеатров направили кинотеатрам рекомендацию отложить показы, чтобы "Человек-паук: Новый день" не конкурировал в прокате с отечественной картиной "Последний богатырь. Колобок".

Встречаются и площадки, где старт указан раньше – например, некоторые сети заявляют премьеру на 13 августа.