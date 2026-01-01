Семье "веселого молочника" Джастаса Уолкера разрешили остаться в России

"Это какое-то недопонимание, недоразумение. На сегодняшний день мы возвращаемся домой. Распаковываем чемоданы, дальше живем", – рассказал фермер Джастас Уолкер в комментарии RT. По его словам, на приеме в миграционной службе ему сказали, что оснований для выдворения нет.

Джастас Уолкер живет в России с 1994 года – сначала в Красноярском крае, куда переехал с родителями в 12 лет, а с 2016 года в Алтайском крае. Там он вместе с женой и тремя детьми развивает молочную ферму и бизнес в сфере экотуризма. Широкую известность фермер получил в 2014 году после сюжета на федеральном канале: комментируя продуктовые санкции и исчезновение импортных сыров, он заразительно смеялся, и фраза "Его не будет, вашего итальянского сыра" стала мемом, после чего за ним закрепилось прозвище "веселый молочник".

О том, что семью могут депортировать, Уолкер сообщил 7 августа в видеообращении в своем Telegram-канале. Ему позвонили из миграционной службы и предупредили об аннулировании вида на жительство. "Позвонили и сказали – даже уму непостижимо, не верится, что мою семью выдворяют из страны. Это для нас просто шок", – говорил он тогда. Фермер собирался обжаловать решение.

Однако уже на следующий рабочий день, 10 августа, ситуация разрешилась. В ведомстве, по словам Уолкера, признали, что произошла ошибка. Теперь семья продолжит жить и работать в Алтайском крае. Сам фермер неоднократно пытался получить российское гражданство, но пока безуспешно.