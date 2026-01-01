После атаки БПЛА на Нижнекамск к медикам обратились 75 человек

Состояние пострадавших при атаке БПЛА на Нижнекамск и смерть ребенка

Пострадавшие, которых госпитализировали, не получили тяжелых травм. Состояние двоих пациентов вызывает тревогу, однако прогнозы по выздоровлению хорошие, указал министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.

По словам министра, атаковавшие Нижнекамск беспилотники были снаряжены боеприпасами с поражающими элементами, передает ТАСС.

"(Основные виды травм. – «Профиль») – проникающие ранения мягких тканей, а также полостей организма в результате действия взрывного устройства. Это металлические предметы, которые в различных частях тела находят наши врачи", – рассказал Абашев.

Он уточнил, что одна из погибших при атаке беспилотников – девочка – умерла до прибытия медиков.

В пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова указали, что среди погибших, по последней информации, есть граждане Узбекистана и Таджикистана.

Другие последствия атаки

Как сообщается в Telegram-канале исполкома Нижнекамска, повреждения в результате атаки беспилотников получили несколько домов. В частности, в них выбило стекла, повреждены оконные рамы.

Утром 10 августа в пресс-службе главы Татарстана сообщили, что регион подвергся массированной атаке вражеских беспилотников. Дроны атаковали производственные и гражданские объекты Нижнекамска. Вначале сообщалось о 12 погибших, впоследствии число жертв увеличилось до 13 человек. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ (теракт).

10 августа в республике объявлено днем траура.

Празднование 60-летнего юбилея Нижнекамска, которое должно было состояться 15 августа, отменено, сообщил в понедельник мэр города Радмир Беляев. "Сейчас наша главная задача – быть рядом с семьями погибших и с пострадавшими, оказать всю необходимую помощь и ликвидировать последствия атаки", – написал чиновник в своем Telegram-канале.