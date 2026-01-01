Пресс-служба полиции Молдовы накануне сообщила, что в районе Штефан-Водэ были обнаружены обломки дрона. Эксперты установили, что он взорвался от удара о дерево. Жертв нет, однако обломки повредили несколько крыш в ближайшем селе Крокмаз.

Как отмечает ТАСС, посол РФ Олег Озеров указывал, что Кишинёв обвиняет Москву во всех бедах, следуя установкам руководства Евросоюза, не предоставляя при этом никаких доказательств. По словам дипломата, все контакты с молдавскими властями свелись к вызовам в МИД.

В середине июля Министерство иностранных дел Молдовы вызвало Озерова в связи с падением БПЛА в Каушанском районе республики.

"Мы пока ничего не можем подтвердить. Мы запросили дополнительную информацию об этом. Вопрос новый, он требует расследования. Нужно понимать трассировку, откуда шел этот дрон, по какой траектории, фотофиксация и так далее", – заявил в ответ Озеров.

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