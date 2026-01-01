МИД Молдовы отозвал посла из России для консультаций после падения беспилотника

Пресс-служба полиции Молдовы накануне сообщила, что в районе Штефан-Водэ были обнаружены обломки дрона. Эксперты установили, что он взорвался от удара о дерево. Жертв нет, однако обломки повредили несколько крыш в ближайшем селе Крокмаз.
Как отмечает ТАСС, посол РФ Олег Озеров указывал, что Кишинёв обвиняет Москву во всех бедах, следуя установкам руководства Евросоюза, не предоставляя при этом никаких доказательств. По словам дипломата, все контакты с молдавскими властями свелись к вызовам в МИД.
В середине июля Министерство иностранных дел Молдовы вызвало Озерова в связи с падением БПЛА в Каушанском районе республики.
"Мы пока ничего не можем подтвердить. Мы запросили дополнительную информацию об этом. Вопрос новый, он требует расследования. Нужно понимать трассировку, откуда шел этот дрон, по какой траектории, фотофиксация и так далее", – заявил в ответ Озеров.
Дипломатические скандалы между Россией и Молдовой в 2026 году
В 2026 году отношения между Россией и Молдовой обострились до критического уровня, что вылилось в серию крупных межгосударственных инцидентов и официальных протестов.
- Скандал с дипломатическими курьерами в Кишинёве (июнь 2026-го). 25 июня в аэропорту Кишинёва молдавские спецслужбы и пограничники на несколько часов задержали российских дипломатических курьеров. От них потребовали добровольно сдать мобильные телефоны и предоставить к досмотру дипломатическую почту, что прямо нарушает статью 27 Венской конвенции. Курьеры были вынуждены вернуться в Москву. 26 июня МИД РФ вызвал посла Молдовы Лилиана Дария и вручил ему решительный протест и вербальную ноту. Одновременно с этим МИД официально рекомендовал гражданам РФ воздержаться от поездок в Молдову из-за "прямого издевательства и унизительных допросов" в аэропорту Кишинёва.
- Силовое удержание дипломатов и блокировка транспорта (июль 2026-го). 19 июля молдавская полиция в Кишинёве заблокировала автобус российской дипмиссии. Полицейские применили силу к сотрудникам, угрожали им арестом и принудительно сняли с транспортного средства дипломатические регистрационные знаки. В ночь на 21 июля на пограничном переходе "Леушены" молдавские силовики более четырех часов незаконно удерживали российских дипломатов, которые вывозили из страны официальный служебный груз посольства. 21 июля посла Молдовы повторно вызвали в МИД РФ, где выразили жесткий протест. Посол в Кишинёве Озеров заявил, что за этими инцидентами стоит Служба информации и безопасности Молдовы, а сами действия направлены на полный разрыв дипломатических отношений.