Почти 2000 беспилотников летели в сторону Москвы за 7 дней августа

"В период с 8:30 1 августа по 8:30 8 августа в сторону Московского региона летели 1984 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах", – говорится в сообщении Собянина.

Непосредственно на подлете к Москве за этот период были уничтожены 82 украинских беспилотника.

В течение июля в направлении Московского региона летели 6225 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ). В ночь на 28 июля мэр Москвы сообщал о массированной атаке: по его словам, в направлении Московского региона с вечера до утра летело более 390 беспилотников.

8 августа на Москву летело 12 БПЛА

Утром 8 августа на подлете к Москве сбили 12 беспилотников, сообщил Собянин. Атака, по его данным, началась в 7:00.

Сначала на подлете к столице сбили три БПЛА ВСУ, затем были уничтожены еще шесть. Еще три было сбито около 11:00.

Атаки беспилотников на Москву и Подмосковье: хроника ущерба

ВСУ пытаются атаковать Москву и Подмосковье посредством беспилотников уже несколько лет. Как правило, дроны уничтожают на подлете к столице, однако в отдельных случаях обломки достигали городской инфраструктуры и жилых объектов.

Весной 2023 года в столице в результате налета дронов были впервые повреждены жилые дома: на Ленинском проспекте, 92/1, Профсоюзной улице, 98/6 и улице Атласова, 11. Летом того же года БПЛА несколько раз наносили ущерб небоскребам делового центра "Москва-Сити".

Летом 2026 года ВСУ начали активно атаковать столицу РФ дронами.

В июне были повреждены многоквартирный дом в Жуковском, частные дома в нескольких населенных пунктах, торговый центр "Белая Дача" и другие объекты. На Московском нефтеперерабатывающем заводе произошло возгорание. В Раменском округе в результате атаки БПЛА возник пожар, погибла восьмилетняя девочка.

В июле в поселке Пионерский в Истре в результате падения беспилотника погибли три человека, пожар уничтожил пять частных домов. В Солнечногорске были повреждены стена и остекление многоквартирного дома.

18 июля в Электростали БПЛА атаковал логистический центр Wildberries – 37 человек пострадало, позднее один из них умер. Обломки упали также на детский сад. В Ногинске возник пожар на территории нефтебазы. Позже в Чехове БПЛА попал в многоквартирный дом.

4 августа в промзоне Новосёлок (Чеховский округ) возникли несколько пожаров, наиболее крупный – на складе. Повреждены электроподстанция и административное здание. В деревне Солнышково обломки повредили частный дом и автомобиль. Пять человек погибло, 10 пострадало.