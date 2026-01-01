Число заявок на установку ГБО выросло в России на 30-35%

По словам советника председателя Российского экологического общества по направлению "Экология и транспорт" Дениса Корниенко, количество заявок на установку комплектов газобаллонного оборудования (ГБО) увеличилось на 30–35% по сравнению со средним уровнем.

Правда, вследствие резкого роста числа обращений подорожало и переоборудование – в среднем на 10-20%.

Наиболее доступным видом альтернативного транспорта выступает сжиженный углеводородный газ (СУГ). СУГ – это смесь пропана и бутана, которая под небольшим давлением становится жидкой. Однако, обращает внимание Корниенко, на крупном транспорте СУГ менее эффективен, остается и вопрос безопасности.

Метан же используют по преимуществу автобусы, грузовая и специальная техника. Те автопарки, где уже эксплуатируют технику на метане, изучают возможность расширения числа газового транспорта. Однако это происходит по преимуществу за счет новой техники.

Рост интереса к газу подтолкнул оптовые цены на бирже. В конце июня и начале июля котировки достигли своих многолетних максимумов, приблизившись к 45 тыс. руб. за тонну, однако затем последовала корректировка – рынок СУГ волатилен, регулятор принимает меры, а ситуация с бензином несколько нормализовалась.

В ближайшее время оптовые цены на СУГ, полагает Корниенко, вернутся к уровням прошлого года.

"Нормализация ситуации с традиционными видами топлива не должна останавливать системную работу по переходу на альтернативу. Нужно заниматься не тушением пожара, а созданием энергоэффективного транспортного комплекса, который потребляет разные виды моторного топлива. Ведь чем более разнообразными будут источники топлива, тем менее вероятно повторение нынешнего сценария", – подчеркивает Корниенко.

Как сообщалось ранее, в июне в России наблюдался резкий рост спроса на легковые автомобили с газобаллонным оборудованием (ГБО). Подсчеты аналитиков "Газпромбанк Автолизинга" свидетельствовали о 12-кратном подъеме.

Впрочем, в абсолютных цифрах показатели остаются скромными. За июнь в России было продано около 300 легковых автомобилей с битопливными силовыми агрегатами, а с начала года – около 1200. Это примерно в восемь раз больше, чем в первом полугодии 2025 года.

В числе наиболее востребованных битопливных моделей – "Газель Next", Lada Largus, Lada Vesta, автобус СИМАЗ-2258.