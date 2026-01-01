Пожар на объекте Wildberries начался в Башкирии после атаки БПЛА

"Из-за воздушной атаки в Башкирии на территорию промышленной зоны, где расположен один из объектов компании, произошло возгорание. На месте работают пожарные расчеты", – сообщается в Telegram-канале пресс-службы объединенной компании Wildberries и Russ (RWB).

На объекте была проведена заблаговременная эвакуация в соответствии с требованиями безопасности. В комплексе не осуществляется хранение товаров, отмечается в сообщении.

Утром 13 августа в Башкирии объявляли беспилотную опасность. Позднее глава региона сообщил, что в промзоне Салавата началось возгорание после падения обломков БПЛА. В ходе атак беспилотников ранения получили два человека, пострадавшие госпитализированы, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

Всего регион атаковал 21 беспилотник. 16 из них сбили в Салавате. По данным Хабирова, от атак пострадал логистический центр в Чишминском районе. Там тушат пожар, к работам привлечен пожарно-спасательный вертолет Ка-32.

В каких российских регионах ВСУ атаковали склады Wildberries?

Начиная с середины июля 2026 года Вооружённые силы Украины атакуют логистическую инфраструктуру Wildberries с помощью беспилотников. Ударам БПЛА подверглись более 20 крупных распределительных и сортировочных центров компании.

Тамбовская область. В городе Котовске зафиксирован один из самых тяжелых ударов (семь погибших, 24 пострадавших).

Московская область. Атакован распределительный центр в Электростали, зафиксировано большое число раненых.

Ленинградская область и Санкт-Петербург. Под ударом оказались склады в Шушарах, Уткиной Заводи и Новосаратовке.

Крым. Поврежден сортировочный центр в Симферополе.

Краснодарский край. Беспилотники атаковали логистический центр в Краснодаре.

Ставропольский край. Удару подвергся крупный склад в Невинномысске.

Тверская область. Атакован логистический объект компании.

Республика Татарстан. Зафиксирован прилет в районе склада в Зеленодольске.

Самарская область. Полностью уничтожен и сгорел дотла склад площадью 160 тыс. кв. м в Новосемейкине.

Владимирская область. Дроны нанесли удар по логистическому комплексу в Собинском округе (близ деревни Хрястово).

Свердловская область. Логистический центр компании загорелся в Екатеринбурге после падения трех БПЛА.

Тульская область. Зафиксирована атака на местный склад маркетплейса.

Ранее заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов заявил, что правительство может предоставить отсрочки и рассрочки по налогам для Wildberries и предпринимателей, пострадавших от атак на склады маркетплейса.

Накануне Wildberries продлила действующие меры поддержки для пострадавших от атак продавцов.

Силы ПВО в ночь на 13 августа сбили над Россией 362 беспилотника.