Силы ПВО сбили над Россией 362 беспилотника за ночь

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) сбивали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Тульской, Ульяновской и Московской областями, Башкирией, Крымом, Татарстаном, Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Чёрного морей, сообщило Минобороны России.

Башкирию утром в четверг атаковал 21 беспилотник. 16 из них сбили в Салавате, на территорию промзоны города упали обломки одного из беспилотников, начался пожар. Как сообщил глава республики Радий Хабиров, пострадало два человека. По всей Башкирии был объявлен режим беспилотной опасности. По данным Росавиации, в аэропорту Уфы приостановлены прием и отправка рейсов.

В восьми районах Ростовской области уничтожено около 90 беспилотников. Были повреждены несколько окон в здании школы в хуторе Волченском, в ее дворе горела трава.

В Калужской области сбили девять беспилотников, в Тульской области – восемь, в Воронежской области – шесть, в Рязанской области – четыре, в Пензенской области – два. В результате атак никто не пострадал.

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