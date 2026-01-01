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Wildberries продлила действующие меры поддержки для продавцов

Маркетплейс Wildberries продлил действующие меры поддержки для продавцов, которые работают по модели FBS, до 31 января 2027 года.

В рамках продленных мер предприниматели смогут пользоваться сниженной комиссией за быструю отгрузку заказов, увеличенным сроком автоматической отмены заказов, льготной стоимостью обработки товаров в пунктах выдачи заказов, а также бесплатной опцией "Выходные дни для склада продавца", говорится в публикации в Telegram-канале компании.

Кроме того, сохранится сниженная стоимость автовозврата товаров через пункты выдачи заказов.

"За последнее время Wildberries значительно доработал модель FBS, сделав ее более гибкой и выгодной для продавцов", – говорится в сообщении.

По данным компании, спрос на такой формат работы увеличился более чем в 10 раз, а благодаря обновлениям затраты продавцов на выполнение заказов снизились до 22% в зависимости от категории товаров.

С 18 июля атакам БПЛА начали подвергаться логистические объекты Wildberries. Под удары попали, в частности, склады в Подмосковье, Краснодаре, Ставропольском крае, Пензенской области, Удмуртии, Волгоградской области, Татарстане, Самарской, Владимирской, Ленинградской, Тверской и Тульской областях. По сведениям из открытых источников, к 11 августа были повреждены 22 объекта, принадлежащие компании.

Маркетплейс Wildberries с 7 августа 2026 года включил в программу "Страхование заказов" новый вид риска – повреждение или утрату товаров в результате террористических актов, диверсий, атак беспилотников и их последствий.

При этом с 7 июля в новой редакции оферты WB атаки беспилотников, обстрелы и взрывы отнесены к обстоятельствам непреодолимой силы. В результате при повреждении товара на складе продавец может столкнуться с ситуацией, когда ни страховая компания, ни маркетплейс не возместят ущерб.

Модель FBS (Fulfillment by Seller) – схема работы на маркетплейсах, при которой продавец хранит товар на собственном складе, сам собирает и упаковывает заказ при его поступлении, а маркетплейс отвечает только за доставку покупателю.

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Метки: поддержка предприниматели
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