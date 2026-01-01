Wildberries включил атаки БПЛА в страхование заказов, но не товаров на складах

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При этом с 7 июля в новой редакции оферты WB атаки беспилотников, обстрелы и взрывы отнесены к обстоятельствам непреодолимой силы. В результате при повреждении товара на складе продавец может столкнуться с ситуацией, когда ни страховая компания, ни маркетплейс не возместят ущерб.

Новые условия страхования товаров

Максимальная компенсация составит до 50 тыс. руб. за товар в заказе, но не более 100 тыс. руб. на один страховой случай. Размер выплаты будет рассчитываться страховой компанией после рассмотрения заявления продавца с учетом особенностей каждого страхового случая.

Покрытие распространяется на периоды доставки, хранения товара в пунктах выдачи заказов (ПВЗ), а также обратной логистики в случае отказа, возврата или невыкупа заказа. При этом хранение товаров на складах маркетплейса в перечне страховых случаев не упоминается, пишут "Ведомости".

Одновременно Wildberries сообщил о повышении тарифов по программе страхования. Теперь они составляют 1,96–5,6% стоимости товара в зависимости от категории (против прежних 1,4–4%). Данное изменение в компании объясняют расширением страхового покрытия.

Партнерские хабы для хранения

7 августа Wildberries также объявила о запуске программы по открытию партнерских хабов для хранения, обработки и отгрузки товаров продавцов в рамках мер поддержки владельцев ПВЗ и бизнеса. Собственники и арендаторы подходящих помещений смогут открыть хабы и получать вознаграждение за прием, хранение, комплектацию и отправку товаров в сортировочные центры.

Правовой статус таких объектов пока не определен: формально они не являются ни ПВЗ, ни собственными складами маркетплейса. Действующие условия страхования распространяются только на периоды доставки, хранения в ПВЗ и обратной логистики, поэтому товары в партнерских хабах также могут оказаться вне страхового покрытия.

Атаки беспилотников на склады Wildberries

Логистические объекты WB в последние недели подвергаются атакам украинских беспилотников. География ударов охватывает свыше 20 складов компании в различных регионах РФ. Основные атаки пришлись на ключевые сортировочные и распределительные центры компании, обеспечивающие товарами как Центральную Россию, так и отдаленные субъекты.

Московский регион. Масштабные удары затронули склады в Подольске, Электростали и Чехове (Новоселки). Некоторые из объектов значительно пострадали, произошли масштабные пожары.

Центральный федеральный округ. Логистический центр "Владимир – Воршинское" во Владимирской области (Собинский округ), склад в Рязани, сортировочный центр в Алексине Тульской области (один из крупнейших, площадью около 150–190 тыс. кв. м), а также объект в Тверской области (Эммаусс).

Северо-Запад. Крупные распределительные центры в поселке Красный Бор Ленинградской области и под Санкт-Петербургом (Шушары, Новосаратовка).

Юг и Поволжье. Объекты в Самарской области (где склад выгорел почти полностью), Краснодаре, Волгограде, Пензе, Сарапуле (Удмуртия), Зеленодольске (Татарстан), а также склады в Котовске Тамбовской области.

Другие регионы. Попадания и падения обломков также фиксировались на объектах в Ставропольском крае (Невинномысск), Краснодарском крае и Крыму.

Реакция маркетплейса: компенсации и склады в Казахстане

После первых атак маркетплейс добровольно предоставил продавцам меры поддержки, включая скидки на хранение товаров и отмену платы за транзитные поставки. При этом при подобных обстоятельствах компания, как правило, не обязана возмещать ущерб.

Основательница Wildberries Татьяна Ким после первых атак на объекты компании заявила, что маркетплейс возместит убытки продавцов, несмотря на измененную ранее оферту. Вскоре она сообщила о масштабной перестройке логистической сети компании.

В частности, Wildberries планирует построить в Казахстане склады площадью 260 тыс. кв. м. Предполагается, что новые объекты начнут эксплуатировать в начале 2027 года. Сейчас компания арендует в стране около 46 тыс. кв. м.