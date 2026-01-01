Кэролайн Левитт покидает пост пресс-секретаря Белого дома

"Наша замечательная пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Лэвитт, которая является одним из самых доверенных моих помощников, оставит свой пост в конце месяца, чтобы иметь возможность больше времени проводить со своими прекрасными детьми и семьей, я в полной мере понимаю и уважаю это решение", – написал американский лидер в Truth Social.

Американский лидер подчеркнул, что женщина остается "влиятельной фигурой в Республиканской партии".

28-летняя Левитт 1 мая родила своего второго ребенка – дочь Вивиану. Ее старшему сыну Николасу в июле исполнилось 2 года. Кэролайн замужем за бизнесменом-застройщиком Николасом Риччио, которому в этом году исполнится 60 лет.

Вся карьера Левитт связана с работой пресс-секретарем: в 2023 году она представляла движение MAGA (Make America Great Again – "Сделаем Америку снова великой"), а в 2024 была пресс-атташе президентской кампании Трампа. Женщина пыталась заняться непосредственно политикой, выдвинув свою кандидатуру в палату представителей Конгресса США, но проиграла выборы.