13 августа 2026
USD 82.37 -0.23 EUR 95.18 -0.1
Новости Зарубежье
  1. Главная страница
  2. Новости
  3. Кэролайн Левитт покидает пост пресс-секретаря Белого дома

Кэролайн Левитт покидает пост пресс-секретаря Белого дома

Официальный представитель Белого дома намерена больше времени проводить с семьей, но Трамп заверяет, что она останется его "ключевым внештатным консультантом".

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт (архивное фото)

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт (архивное фото)

©Andrew Leyden/Shutterstock/Fotodom

"Наша замечательная пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Лэвитт, которая является одним из самых доверенных моих помощников, оставит свой пост в конце месяца, чтобы иметь возможность больше времени проводить со своими прекрасными детьми и семьей, я в полной мере понимаю и уважаю это решение", – написал американский лидер в Truth Social.

Американский лидер подчеркнул, что женщина остается "влиятельной фигурой в Республиканской партии".

28-летняя Левитт 1 мая родила своего второго ребенка – дочь Вивиану. Ее старшему сыну Николасу в июле исполнилось 2 года. Кэролайн замужем за бизнесменом-застройщиком Николасом Риччио, которому в этом году исполнится 60 лет.

Вся карьера Левитт связана с работой пресс-секретарем: в 2023 году она представляла движение MAGA (Make America Great Again – "Сделаем Америку снова великой"), а в 2024 была пресс-атташе президентской кампании Трампа. Женщина пыталась заняться непосредственно политикой, выдвинув свою кандидатуру в палату представителей Конгресса США, но проиграла выборы.

Читайте наши каналы в Макс и Telegram: Профиль-News, журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".

Метки: США
Рекомендательный сервис