Япония выразила России протест из-за поездки Путина на Курилы

Поездка российского лидера на Итуруп состоялась в четверг, 13 августа 2026 года, и стала первым личным визитом Владимира Путина на Курильские острова. Ранее представители российского руководства бывали на архипелаге пять раз. Дмитрий Медведев совершил четыре поездки: в 2010 году в качестве президента, а в 2012, 2015 и 2019 годах как председатель правительства. В 2021 году Итуруп посетил премьер-министр Михаил Мишустин.

Москва и Токио с середины XX века ведут переговоры о заключении мирного договора по итогам Второй мировой войны. Ключевым препятствием остается вопрос о принадлежности южной части Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает статус Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов.

Российское внешнеполитическое ведомство ранее неоднократно подчеркивало, что суверенитет России над названными территориями имеет соответствующее международно-правовое оформление и не подлежит сомнению.