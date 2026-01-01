Силы ПВО сбили 205 беспилотников за ночь

"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 205 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Чёрного морей", – говорится в сообщении Минобороны РФ в мессенджере "Макс" в понедельник, 17 августа 2026 года.

Как сообщил утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, в ночь на 17 августа над регионом сбили более 50 БПЛА в Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, Батайске, Таганроге, Донецке, а также в девяти районах. "Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала", – написал чиновник в "Максе".

В Воронежской области силы ПВО уничтожили12 беспилотников, указал глава региона Александр Гусев. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет.

В ночь на 17 августа Вооружённые силы Украины также обстреляли ракетами село Колосково Валуйского округа Белгородской области. Погибли шесть человек, сообщил в мессенджерах врио губернатора Александр Шуваев. Пострадали четыре человека, включая 14-летнего ребенка.