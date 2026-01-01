Армения стремится к "дружественному решению" с РФ по железнодорожной концессии

"Это нужно, чтобы Армения имела возможность интегрироваться в международную транспортную сеть. Мы не хотим разрывать существующий договор с Россией. У меня нет проблем с Россией, ее интересами, но сегодняшняя ситуация препятствует, чтобы наша желдорога интегрировалась в международную транспортную сеть", – приводит слова Пашиняна "Интерфакс".

"Проблема не в нас, а в том, что те, кто будут пользоваться этой дорогой, и это львиная доля, ищут другие пути в обход Армении", – добавил армянский премьер-министр.

По его словам, Ереван "должен использовать этот исторический шанс", поэтому Армения не собирается отказываться от обсуждения этого вопроса. В республике не могут позволить, "чтобы наша железная дорога оставалась в качестве металлолома".

Как концессия стала яблоком раздора?

Правительство Армении и РЖД подписали концессионный договор сроком на 30 лет в 2008 году. Россия получила в полное управление всю железнодорожную систему Армении (пути, вокзалы, подвижной состав, депо). Взамен в РЖД обязались модернизировать устаревшую инфраструктуру и инвестировать в проект сотни миллионов долларов. Для управления армянскими железными дорогами была создана 100%-ная "дочка" РЖД "Южно-Кавказская железная дорога".

С тех пор вопросы по поводу ЮКЖД возникали не раз, например в 2019 году в Минтрансе России указывали на то, что в РЖД допускают возможность досрочного прекращения концессионного договора.

Армянские железные дороги вновь попали в передовицы в 2026 году в условиях разворота Пашиняна к Европе и общего охлаждения отношений Еревана и Москвы.

Пашинян предлагал России продать концессию такой стране, которая дружественна обеим сторонам. Так, в апреле 2026 года он заявил о готовности обсуждать вопрос продажи российской концессии с делегацией Казахстана. Вместе с тем политик подчеркнул, что такие вопросы невозможно решить без участия Москвы.

30 июля Пашинян назвал железные дороги Армении, находящиеся в концессионном управлении у России, собственностью закавказской республики и что она должна иметь возможность использовать свои железные дороги так, как считает целесообразным. Речь шла даже о возможности обращения в арбитраж. По словам Пашиняна, Армения может потребовать с РЖД до $2 млрд в год за концессию.

Какова позиция России?

30 июля заявления Пашиняна были прокомментированы российской стороной.

"Если эти обязательства будут в одностороннем порядке пересмотрены, а нашему инвестору будет нанесен ущерб, у нас будут основания требовать его компенсации. Постановка вопроса о том, что Россия в такой ситуации должна что-то доплачивать Армении, безосновательна", – указал министр экономического развития Максим Решетников.

По словам же главы РЖД Олега Белозёрова, о заявлениях по поводу возможного взимания платежа за аренду железных дорог Армении в компании узнали из газет.

"Необходимо отметить, что российская сторона в лице ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» и его единственного акционера ОАО «РЖД» последовательно и в полном объеме исполняют взятые на себя обязательства в рамках концессионного договора от 2008 года", – указал Белозёров.

Он отметил, что концессия обеспечила Армении современную железную дорогу, бюджет республики был освобожден от затрат на ее восстановление и содержание. Вся прибыль шла на развитие железной дороги, а дивиденды акционеру никогда не выплачивались.

В РЖД намерены придерживаться концессионного соглашения.

"И если армянская сторона рассматривает возможность его прекращения или изменения его условий, мы вправе ожидать возврата вложенных инвестиций", – подчеркнул Белозёров.