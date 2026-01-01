Режим ЧС ввели в Геленджике после ночной атаки украинских беспилотников

"По уточненным данным, при ночной атаке на город ранения получили трое человек, двое из них госпитализированы", – говорится в сообщении в канале оперштаба в мессенджере "Макс".

В оперштабе уточнили, что пострадали дома в районе Голубой бухты. Три из них полностью разрушены. Жильцов эвакуируют.

Что такое локальный режим ЧС

Чрезвычайная ситуация может иметь локальный, муниципальный, межмуниципальный, региональный, межрегиональный либо федеральный характер. Определение типа ЧС по масштабу и тяжести последствий важно при решении вопросов возмещения расходов на ликвидацию последствий, включая финансирование работ по восстановлению объектов экономики и пострадавших территорий.

По масштабам к локальным относятся такие чрезвычайные ситуации, в результате которых погибло не более четырех человек, пострадало не более 10, нарушены условия жизнедеятельности не более 100 человек, прямой материальный ущерб составляет не больше 1000 минимальных размеров оплаты труда.

Режим ЧС локального уровня вводят, когда чрезвычайная ситуация не вышла за территорию какого-либо объекта и есть возможность ликвидировать последствия без привлечения резервов из федерального бюджета.

Утром 12 августа губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что отражение массированной атаки украинских дронов шло всю ночь, регион атаковали сотни беспилотников. Под удар в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Темрюкском районе попали гражданские объекты и дома мирных жителей. Два человека, в том числе восьмилетний ребенок, погибли. Всего силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили за ночь 502 беспилотных летательных аппарата над регионами России и Чёрным морем.