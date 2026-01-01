Последствия атаки БПЛА 12 августа: сбито 502 дрона, 3 человека погибли, в Новороссийске обрушился путепровод

Дроны нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой и Орловской областями, Краснодарским краем, Крымом и Чёрным морем, сообщается в канале Минобороны в мессенджере "Макс".

Что известно о последствиях атаки

Краснодарский край атаковали несколько сотен украинских беспилотников. Отражение массированной атаки шло всю ночь, сообщил утром 12 августа губернатор региона Вениамин Кондратьев. Он указал, что под удар в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Темрюкском районе в очередной раз попали гражданские объекты и дома мирных жителей.

В Новороссийске в результате атаки БПЛА погиб восьмилетний ребенок. Восемь человек, в числе которых один ребенок, пострадали. "Их госпитализировали. При необходимости пострадавших готовы забрать краевые медучреждения", – написал Кондратьев в "Максе".

По оперативным данным, в Новороссийске обломки БПЛА упали на 21 жилой дом, включая многоквартирные, а также на четыре предприятия. На местах работают оперативные и специальные службы. В городе развернуты пункты временного размещения. Сейчас в них находятся около 90 человек, уточнил губернатор.

"На улице Магистральной в результате атаки БПЛА произошло обрушение надземного путепровода. <...> Принимаются все необходимые меры для скорейшего устранения последствий", – сообщил в "Максе" мэр Новороссийска Андрей Кравченко. Он отметил, что движение транспорта перекрыто, для объезда водители могут воспользоваться другими маршрутами.

Еще один человек погиб в результате атаки украинских БПЛА на Крымский полуостров. "Минувшей ночью в результате атаки вражеских беспилотников на Крым в поселке Новоселовское Раздольненского района погиб мирный житель", – сообщил в своем канале в мессенджере "Макс" губернатор региона Сергей Аксёнов.

В поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края обломки беспилотника упали во дворе частного дома. Пострадал мужчина, врачи не смогли его спасти.

В Анапе фрагменты БПЛА повредили жилой дом. Пострадали два человека, им оказали необходимую медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.

В Геленджике повреждения получили три частных домовладения, пострадали два человека. Их госпитализировали.

Более 30 БПЛА также было уничтожено в небе над Севастополем. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, в борьбе с воздушными целями были задействованы авиация, ПВО и мобильные огневые группы. В Балаклаве в трех многоквартирных и пяти частных домах были выбиты окна. Кроме того, в нескольких районах города из-за падения обломков БПЛА зафиксированы небольшие возгорания травы и леса. По словам губернатора, в результате произошедшего, предварительно, никто не пострадал.

Обновлено в 9:30.