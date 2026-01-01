Атака БПЛА на Черноморское побережье: есть пострадавшие в Новороссийске, повреждены дома в 2 городах

"В Новороссийске обломки БПЛА попали в шесть жилых домов, коммерческое здание и на территорию строительной площадки. По предварительной информации, есть пострадавшие. Им оказывают необходимую медицинскую помощь", – говорится в сообщении регионального оперштаба.

Кроме того, в поселке Волна Темрюкского района фрагменты БПЛА упали во дворе частного дома, пострадал один человек, ему также оказывают медицинскую помощь.

Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы, добавили в штабе.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что в Восточном районе города развернули пункт временного размещения. "Жители, чьи дома получили повреждения, могут обратиться туда за помощью и укрытием", – отметил мэр.

По его словам, общественный транспорт в Новороссийске остановлен до конца действия воздушной тревоги. "Движение по маршрутам начнется сразу, как обстановка станет безопасной. Информация о работе общественного транспорта будет доведена дополнительно", – написал Кравченко.

Более 30 БПЛА уничтожено в небе над Севастополем. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, в борьбе с воздушными целями были задействованы авиация, ПВО и мобильные огневые группы.

По словам губернатора, в результате произошедшего, предварительно, никто не пострадал. Он уточнил в Telegram-канале, что в Балаклаве в трех многоквартирных и пяти частных домах были выбиты окна. Кроме того, в нескольких районах города из-за падения обломков БПЛА зафиксированы небольшие возгорания травы и леса.

Обновлено в 5:58 мск 12 августа 2026 года