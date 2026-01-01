Российские войска взяли под контроль Петровку в ДНР

Населенный пункт освободили подразделения группировки "Центр", сообщило в четверг, 13 августа 2026 года, Минобороны РФ. Бойцы "Центра" поразили живую силу и технику двух механизированных, егерской, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах поселений Доброполье, Грузское, Сергеевка, Рубежное, Райское, Красноподолье, Анновка, Матяшево Донецкой Народной Республики и Райполе Днепропетровской области.