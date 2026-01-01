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Российские войска взяли под контроль Петровку в ДНР

Населенный пункт освободили подразделения группировки "Центр", сообщило в четверг, 13 августа 2026 года, Минобороны РФ. Бойцы "Центра" поразили живую силу и технику двух механизированных, егерской, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах поселений Доброполье, Грузское, Сергеевка, Рубежное, Райское, Красноподолье, Анновка, Матяшево Донецкой Народной Республики и Райполе Днепропетровской области.

Российские военнослужащие (архивное фото)

Российские военнослужащие (архивное фото)

©Александр Река/ТАСС

"Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 355 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей и артиллерийское орудие", – рассказало Минобороны в "Максе".

  • Подразделения группировки "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Уланово, Писаревка, Храповщина Сумской области и города Сумы. В Харьковской области поражены формирования механизированной, двух мотопехотных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Макарово, Новоалександровка, Купино, Подсреднее, Кудеевка, Васильевка, Светличное, Дергачи и Казачья Лопань Харьковской области. ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, шесть автомобилей, орудие полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.
  • Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Балаклея, Пристен, Веселое, Червоный Став, Подлиман, Петровка Харьковской области, Святогорск, Старый Караван и Маяки ДНР. Потери противника составили свыше 225 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 14 автомобилей, три артиллерийских орудия, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град" и две станции радиоэлектронной борьбы.
  • Подразделения группировки "Южная" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Николаевка, Ореховатка, Славянск, Краматорск, Дружковка, Першомарьевка, Никаноровка и Николайполье ДНР. Противник потерял до 245 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 27 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.
  • Подразделения группировки "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Дубовики, Романки, Покровское, Орлы, Коломийцы Днепропетровской области, Червоный Яр, Криновка, Зеленое, Новосолошино, Егоровка, Рыбальское и Долинка Запорожской области. Противник потерял до 350 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и 16 автомобилей.
  • Подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Орехов, Малокатериновка, Григоровка и Юрковка Запорожской области. Уничтожено до 35 военнослужащих ВСУ, 14 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.

Крупные и ключевые населенные пункты ДНР, взятые армией РФ летом 2026 года

  • Константиновка – крупный город, полное освобождение которого завершилось в начале июля.
  • Торецкое – перешло под контроль группировки "Центр" 9 августа.
  • Васютинское – взято под контроль группировкой "Юг" 9 августа.
  • Красноярское – освобождено в конце июля.
  • Белицкое – освобождено в ходе штурма в конце июля.
  • Шевченко – взято подразделениями "Центра" 26 июля.
  • Юрковка, Артема, Рай-Александровка, Новый Донбасс, Кутузовка – освобождены в течение июня.

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Метки: ВСУ ДНР Украина
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