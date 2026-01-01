"Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Грузское, Доброполье, Новогригоровка, Святогоровка Донецкой Народной Республики и Ивановка Днепропетровской области", – рассказывают в ведомстве о действиях группировки войск "Центр".

Кроме того, подразделения группировки "Юг" в результате активных действий овладели населенным пунктом Васютинское в ДНР.

Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника в Запорожской и Днепропетровской областях. Подразделения других группировок ВС РФ заняли более выгодные рубежи.

Потери ВСУ за сутки составили около 1445 человек, в том числе в зоне ответственности группировки войск "Север" – до 285, "Запад" – более 210, "Юг" – до 190, "Центр" – свыше 345, "Восток" – до 370, "Днепр" – более 45.

Авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, военному аэродрому, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Средствами противовоздушной обороны сбито 10 управляемых авиационных бомб, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, 970 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Днем ранее в Минобороны говорили об установлении контроля над Ивановкой в Харьковской области.