Контроль над населенным пунктом установили подразделения группировки "Север". Кроме того, бойцы поразили формирования противника в районе населенных пунктов Василевка, Металловка, Дергачи, Цуповка и Купино. В Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Кучеровка, Груновка и Писаревка. За сутки "Север" уничтожил до 240 военных ВСУ.

Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, сообщили в Минобороны. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Действия велись в районах населенных пунктов Подлиман, Нечволодовка и Белое в Харьковской области, Маяки, Богородичное, Святогорск, Сидорово и Старый Караван в Донецкой Народной Республике.

Подразделения группировки "Южная" войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Семёновка, Новосёловка, Куртовка, Дружковка, Белокузьминовка и Николайполье (ДНР). ВСУ потеряли до 210 военных в зоне ответственности группировки "Южная".

Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Запорожской области, в результате чего украинские войска за сутки потеряли свыше 350 военных. Нанесено поражение живой силе и технике штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Коломийцы, Ульяновка Днепропетровской области, Мировка, Новое Поле, Новосолошино, Долинка, Барвиновка и Никольское Запорожской области.

Группировка войск "Центр" улучшила положение по переднему краю и уничтожила более 335 военных ВСУ. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Петровка, Грузское, Доброполье, Новогришино, Святогоровка, Марьевка, Матяшево Донецкой Народной Республики и Райполе Днепропетровской области.

Группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Камышеваха, Орехов и Преображенка Запорожской области. ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий группировки.

Кроме того, Вооружённые силы России за сутки нанесли поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Поражены склады хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и комплектующие к ним, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах.

Силы противовоздушной обороны сбили четыре управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, реактивный снаряд системы залпового огня Vampire чешского производства, восемь крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и 828 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Три дня назад президент РФ Владимир Путин сменил командующих группировками "Центр" и "Восток".