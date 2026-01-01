Турция ищет замену российскому углю из за опасных маршрутов в Чёрном море

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Российский уголь в последние годы занимал доминирующую позицию в Турции за счет конкурентных фрахтов и стабильного качества. Однако возможная замена российских партий может потребовать для экспортеров дополнительных издержек, отмечают аналитики.

Динамика поставок: июньский максимум и июльская перестройка логистики

По оценке BigMint, в июне Россия поставила в Турцию 2,35 млн тонн энергетического угля – это максимальный месячный показатель в 2026 году. Общий импорт Турции вырос почти на 50% к маю, до 2,6 млн тонн, при этом на российские партии пришлось около 90% поставок.

В июле логистика изменилась: по данным ОАО РЖД, отгрузки угля в направлении портов юга упали на 33% к июню, до 1,6 млн тонн, хотя остались на 31,2% выше уровня прошлого года.

В марте–июне перевозки в южные порты держались в диапазоне 2,2–2,4 млн тонн. Данных за январь и февраль компания не раскрывала.

Поставки в сторону портов северо-запада в июле выросли на 5,4%, до 3,9 млн тонн, на Дальний Восток – на 2%, до 9,8 млн тонн.

Риски судоходства в Чёрном море и рост логистических затрат

Sxcoal указывает, что терминалы Чёрного моря функционируют в штатном режиме, однако движение судов осложнено. Повышение страховых премий привело к тому, что часть судовладельцев прекратила прием новых заказов, а с учетом турецких ограничений на суда, направляющиеся в Новороссийск, сроки оформления и погрузки заметно увеличились.

Перенаправление части потоков на Балтику с дальнейшей доставкой в Средиземноморье дополнительно повышает логистические затраты.

Спрос на альтернативы и возможные форс-мажоры: взгляд аналитиков

BigMint связывает рост интереса к альтернативным источникам с сокращением доступности российских объемов. Ранее российский уголь обеспечивал Турции ценовые преимущества, но риски в Причерноморье подталкивают покупателей к диверсификации.

О подобной динамике сообщает и NEFT Research, отмечая всплеск спроса в Турции на высококалорийный уголь вне России.

"Местные энергокомпании опасаются срывов сроков доставки российских партий, забронированных на конец августа – сентябрь, что усиливает нервозность на рынке. По тем же причинам предприятия Египта и Марокко переключаются на уголь из США", – пишут аналитики.

Директор Центра ценовых индексов Евгений Грачев указывает, что, по сообщениям участников рынка, объявление форс-мажоров по исполнению ранее заключенных контрактов вполне вероятно, и очевидно, что турецкие импортеры в этой связи будут искать замену в Колумбии, ЮАР и США.

Партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов добавляет, что Колумбия до 2022 года была основным экспортером угля в Турцию.

Цены на рынке Турции и последствия для российских поставщиков

На ценовой стороне Sxcoal фиксирует попытки российских поставщиков поднять стоимость энергетического угля до многолетних максимумов, однако покупатели такие предложения не приняли.

По данным NEFT Research, на последней неделе июля цены на энергетический уголь 6000 ккал на 1 кг в Турции выросли на 4,8%, до $113 за тонну на условиях CIF.

Евгений Грачев подтверждает, что цены в Турции за несколько недель прибавили $10, до $110–112 за тонну на условиях CFR. По его словам, реализовать партии по таким ценам более вероятно за счет перенаправления находящихся в море груженых судов с изначального маршрута в Турцию.

Грачев отмечает, что в предыдущие годы значительная доля России на турецком рынке обеспечивалась дополнительными дисконтами и более выгодными ценами. Если сейчас турецкие компании заместят российские объемы, повторный выход на рынок, вероятно, потребует дополнительных расходов.

По оценке Александра Котова, сложившаяся ситуация станет для российских угольных компаний серьезным ударом и усилит кризис в отрасли, однако полностью отказаться от российского угля в краткосрочной перспективе турецкие импортеры, скорее всего, не смогут из-за ценового фактора.