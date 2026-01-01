Украина передала США новые предложения по урегулированию с Россией – Зеленский

Зеленский в интервью CNN поблагодарил команду американского президента Дональда Трампа за намерение продолжить переговоры. Также глава Украины заявил, что Киеву необходимо более активное участие Вашингтона в мирном процессе.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, в свою очередь, сообщил, что Москве неизвестно о предложениях Зеленского по вопросу урегулирования украинского конфликта. По словам Рябкова, процитированного ТАСС, Соединенные Штаты не передавали эти предложения России по дипломатическим каналам.

Когда возобновятся переговоры России и Украины?

Точная дата возобновления прямых переговоров между РФ и Украиной в настоящий момент не определена. Мирный процесс встал на паузу в феврале 2026 года. Основной причиной приостановки стало начало военной операции США и Израиля в Иране, из-за которой Вашингтон переключил основное внимание на ближневосточный кризис.

В начале августа американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Белый дом в ближайшие недели изучит возможности для возобновления диалога Москвы и Киева. Рубио подчеркнул, что у сторон остаются крайне "жесткие красные линии", из-за чего дипломатические усилия будут сложными.

Представители США – специальный посланник Трампа Стивен Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер – готовят визиты в Россию и на Украину для проведения встреч. В Киеве ожидают их приезда в районе Дня независимости Украины (24 августа). В МИД РФ отметили, что Москва готова оперативно организовать прием Уиткоффа и Кушнера, когда станут известны их планы.

Ранее Трамп указал, что рассчитывает на урегулирование украинского конфликта до окончания своего президентского срока. Он истекает 20 января 2029 года.