Поездка Путина на Итуруп осложнила восстановление отношений Японии и РФ – Такаити

По словам Такаити, поездка Путина "осложнила среднесрочное и долгосрочное восстановление отношений".

"Хотели бы, чтобы российская сторона со всей серьезностью отнеслась к тяжести данного обстоятельства", – цитирует главу правительства Японии ТАСС.

Министерство иностранных дел Японии, в свою очередь, сообщило, что вызвало посла Москвы Николая Ноздрева в связи с посещением Путиным Итурупа. Как отметило внешнеполитическое ведомство, японская сторона выразила решительный протест.

Первая поездка Путина на Курильские острова

Владимир Путин 13 августа в первый раз посетил курильский остров Итуруп. Во время поездки глава государства посетил несколько ключевых объектов инфраструктуры.

Рыбоперерабатывающий комплекс "Ясный". Президент ознакомился с работой предприятия, пообщался с его сотрудниками, а также продегустировал красную икру.

Курильская центральная районная больница. Путин осмотрел медицинское учреждение, которое оказывает круглосуточную экстренную и стационарную помощь местным жителям.

Средняя общеобразовательная школа имени Героя России Норполова. Путин осмотрел учебные классы, спортивный зал и школьный музей, а также пообщался с учащимися.

На какие острова Курильской гряды претендует Япония?

Япония претендует на Южные Курильские острова (Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи), поскольку считает их своими "исконными территориями". Они, согласно утверждению Токио, якобы были незаконно оккупированы СССР в конце Второй мировой войны.

Официальная позиция РФ заключается в том, что Курилы вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой. Российский суверенитет над островами оформлен в соответствии с международным правом и не подлежит сомнению или пересмотру, указывают в Москве.

Почему испортились отношения России и Японии?

Отношения между РФ и Японией резко испортились в 2022 году. После начала специальной военной операции на Украине Япония полностью солидаризировалась с остальными странами "Большой семёрки". Токио ввел масштабные персональные и экономические санкции против Москвы, ограничил экспорт высокотехнологичных товаров (включая автомобили) и заморозил активы ряда российских лиц и компаний.

В ответ на недружественные действия Японии МИД РФ в марте 2022 года официально заявил о прекращении переговоров по заключению мирного договора. Этот договор не был подписан со времен окончания Второй мировой войны. Также Россия прекратила действие соглашений о безвизовых поездках японских граждан на Южные Курилы (включая посещение могил предков) и вышла из режима совместной хозяйственной деятельности на островах.