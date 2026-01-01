Севастополь остался без света после атак ВСУ

По словам главы города, на объектах энергетики введен особый режим, экстренные службы приведены в полную готовность. Развожаев призвал жителей экономить заряд телефонов, не перегружать сеть и сохранять спокойствие.

Накануне, в ночь на 12 августа силы ПВО отбили в Севастополе две массированные атаки дронов. Всего было сбито 115 беспилотников. По данным губернатора, пострадавших нет.

Из-за падения фрагментов БПЛА в нескольких районах города произошли возгорания травы и леса. Повреждены десять многоквартирных и 25 частных домов.

В конце июля Развожаев сообщал о перегрузке электросетей за пределами региона, в связи с чем в Севастополе временно ограничивали электроснабжение.