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  3. Ракетный удар ВСУ по Белгородской области: 6 погибших, 4 раненых, в том числе ребенок

Ракетный удар ВСУ по Белгородской области: 6 погибших, 4 раненых, в том числе ребенок

В ночь на понедельник, 17 августа 2026 года, Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли ракетами село Колосково Валуйского округа Белгородской области.

"К большому сожалению, в результате прилета украинских снарядов погибли шесть человек. От всего сердца выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Мы скорбим вместе с вами", – сообщил в мессенджерах врио губернатора Александр Шуваев.

В результате обстрела пострадали четыре человека, включая 14-летнего ребенка. Двое из них, включая несовершеннолетнего, направлены в Валуйскую ЦРБ.

На месте удара сгорела постройка и поврежден легковой автомобиль, уточнил глава региона.

Белгородская область находится под постоянными воздушными атаками. Например, накануне украинский беспилотник ударил по автобусу, погибла женщина, пострадали еще 10 человек.

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Метки: Белгородская область ракетная атака
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