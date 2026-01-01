Ракетный удар ВСУ по Белгородской области: 6 погибших, 4 раненых, в том числе ребенок

"К большому сожалению, в результате прилета украинских снарядов погибли шесть человек. От всего сердца выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Мы скорбим вместе с вами", – сообщил в мессенджерах врио губернатора Александр Шуваев.

В результате обстрела пострадали четыре человека, включая 14-летнего ребенка. Двое из них, включая несовершеннолетнего, направлены в Валуйскую ЦРБ.

На месте удара сгорела постройка и поврежден легковой автомобиль, уточнил глава региона.

Белгородская область находится под постоянными воздушными атаками. Например, накануне украинский беспилотник ударил по автобусу, погибла женщина, пострадали еще 10 человек.