Продажи бензина "Евро-3" начнет Петербургская биржа с 13 августа

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Почему разрешили топливо низших экологических классов

Как пояснил вице-премьер Александр Новак, снижение производства бензина и дизеля связано с внеплановыми ремонтами и повреждениями инфраструктуры НПЗ. Производство "Евро-3" технологически проще и не требует ряда установок вторичной переработки, что позволяет даже пострадавшим заводам продолжать выпуск топлива. "Реализация такого топлива даст дополнительные объемы и позволит покрыть возможный дефицит в отдельных регионах", – заявил Новак.

10 августа 2026 года правительство также продлило снижение норматива обязательных продаж бензина "Евро-5" на бирже с 15% до 10% (постановление № 1003). 11 августа на совещании с представителями Минэнерго, ФАС, регионов и нефтяных компаний Новак поручил профильным ведомствам гарантировать бесперебойную доставку топлива конечным потребителям и мониторить цены. Особое внимание уделено информированию автомобилистов: каждая АЗС обязана в доступной форме указывать экологический класс продаваемого топлива на стелах и кассовых чеках.

Чем "Евро-3" отличается от "Евро-5"

Главное различие – концентрация серы и ароматических углеводородов. В топливе "Евро-5" допускается не более 10 мг серы на кг, в "Евро-3" – до 150 мг (в 15 раз больше). Предельная доля ароматических углеводородов в "Евро-3" достигает 42%, тогда как в "Евро-5" – не более 35%.

Для современных автомобилей, спроектированных под стандарты "Евро-5" и "Евро-6" (большинство машин, выпущенных после 2015 года), длительное использование "Евро-3" грозит ускоренным выходом из строя кислородных датчиков, катализаторов, сажевых фильтров и быстрым старением моторного масла. Наиболее уязвимы моторы с непосредственным впрыском и турбонаддувом.

Что говорят эксперты

Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто подчеркивает: разовая заправка "Евро-3" не приведет к поломке современного мотора. Если в баке оставался бензин "Евро-5", смешение пройдет без ощутимых последствий. Он рекомендует заливать минимально необходимый объем, чтобы доехать до надежной АЗС, избегая агрессивного разгона и высоких нагрузок.

Для автомобилей прежних поколений, составляющих существенную часть автопарка страны (средний возраст легкового авто в РФ – около 16 лет), "Евро-3" не представляет угрозы: их атмосферные и карбюраторные двигатели изначально проектировались под подобные нормы.

Как отличить топливо на заправке

Класс топлива обозначается маркировкой: "К5" для "Евро-5" и "К3" для "Евро-3". Информация должна быть явно видна автолюбителям до заправки. Если на АЗС продается "Евро-3", это обязательно указывается на стеле и в чеке.

В правительстве подчеркивают, что допуск низших классов бензина к реализации – временная антикризисная мера, действующая до 1 июля 2027 года. Власти рассчитывают, что по мере восстановления нефтеперерабатывающих мощностей к концу года ситуация на рынке стабилизируется, и необходимость в "Евро-3" отпадет.