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Орский НПЗ остановлен, ремонт может продлиться до полугода

В результате украинской атаки на завод "Орскнефтеоргсинтез" пострадала критическая инфраструктура, восстановить ее пока нет возможности, заявил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев 13 августа 2026 года, в четверг.

Нефтеперерабатывающий завод ПАО "Орскнефтеоргсинтез" в Орске полностью остановлен

Нефтеперерабатывающий завод ПАО "Орскнефтеоргсинтез" в Орске (архивное фото)

©Александр Манзюк/ТАСС

"Оборудование импортное, с учетом санкций сроки ремонта затянутся до шести месяцев. Завод полностью остановлен. Готовимся к самому худшему сценарию", – указал Солнцев.

По словам губернатора, региону придется рассчитывать на завозное топливо, перенастройка логистики уже идет. В настоящее время работает 80% АЗС, однако в приоритете, подчеркнул Солнцев, спецтранспорт.

"Лично слежу, какая ситуация сегодня на АЗС региона. Не везде она простая, но регулируемая", – отметил он.

Губернатор призвал автолюбителей набраться терпения и уважительно относиться друг к другу.

Оренбургская область оказалась под ударом украинских беспилотников 11 августа. Непосредственно после атаки губернатор информировал: "В результате падения обломков БПЛА началось возгорание на одном из промышленных предприятий".

12 августа Солнцев объявил о введении на АЗС системы "чет-нечет". Были установлены запрет на заправку топлива в канистры, лимиты на объем отпускаемого бензина. Дизельное топливо – до 60 л в черте населенных пунктов и до 200 л на АЗС, расположенных на трассах.

Он рассказывал тогда, что есть договоренности с другими регионами, усиливается взаимодействие с РЖД.

"Орскнефтеоргсинтез" – крупный НПЗ, его мощность – до 6,6 млн т нефти в год. Владельцем завода выступает АО "Фортеинвест" – структура "Сафмара", конгломерата Михаила Гуцериева.

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Метки: беспилотники БПЛА НПЗ Оренбургская область
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