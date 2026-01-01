Силы ПВО уничтожили 396 дронов над регионами России: пожары под Воронежем и Оренбургом и другие последствия ночной атаки

Как указывается в канале Минобороны РФ в мессенджере "Макс", беспилотники нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Оренбургской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом и Крымом.

Что известно о последствиях атак украинских дронов на российские регионы

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил утром 11 августа, что в результате атаки дронов на регион погиб мужчина. На двух складах крупной компании возник пожар, его тушат спасательные подразделения.

"В результате падения обломков в Новоусманском районе был тяжело ранен и скончался в больнице находившийся на улице 49-летний мужчина. Также ранены и находятся в больнице еще два человека – один в момент атаки был на улице, другой – на площадке крупного логистического центра", – указал чиновник.

Впоследствии Гусев указал, что возгорание на одном из складов, произошедшее вследствие удара БПЛА, ликвидировано. На втором объекте тушение пожара продолжается, огонь локализовали на площади 75 тыс. кв. м.

На одном из промышленных предприятий в Оренбургской области возникло возгорание после падения обломков БПЛА. На месте работают экстренные службы. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил утром 11 августа губернатор Евгений Солнцев в "Максе".

Над Ростовской областью в ходе отражения воздушной атаки уничтожено более шести десятков беспилотников, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. "Информация о пострадавших не поступала. В местах падения БПЛА возникло несколько очагов горения", – написал чиновник в "Максе". По словам Слюсаря, в Тарасовском районе загорелась лесополоса. В Каменском районе очаги пламени возникли на двух участках лесничества. В Милютинском районе вспыхнула сухая растительность. Все пожары были оперативно потушены.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил 11 августа об уничтожении 13 БПЛА, летевших к столице. Вначале он проинформировал о ликвидации семи дронов. Затем – еще о шести. На месте падения обломков приступили к работе специалисты экстренных служб, добавил чиновник.