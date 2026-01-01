Мужчина погиб при налете БПЛА на Воронежскую область

"В результате падения обломков в Новоусманском районе был тяжело ранен и скончался в больнице находившийся на улице 49-летний мужчина. Также ранены и находятся в больнице еще два человека – один в момент атаки был на улице, другой – на площадке крупного логистического центра", – написал он в Max.

На двух складах крупной компании возник пожар; его тушат спасательные подразделения.

Кроме того, от фрагментов беспилотников повреждены четыре автомобиля: три грузовых и один легковой.

Всего силы ПВО ночью в небе над Воронежем и пятью районами региона уничтожили 15 БПЛА.

Украинские войска постоянно атакуют беспилотниками российские регионы. Ночью 13 дронов были сбиты на подлете к Москве. Режим беспилотной опасности в ночное время вводили в Вологодской, Пензенской, Московской областях. За минувший день силы ПВО сбили 215 украинских беспилотников самолетного типа.