Создателя клиники "ПланетаМед" Генералова арестовали

Генералов – создатель клиники "ПланетаМед", специализирующейся на диагностике и лечении эпилепсии, аутизма и других сложных неврологических расстройств. В суде его называют гендиректором компании "Медлайн", которая выступала юридическим лицом клиники.

Генералова обвиняют в совершении ряда мошенничеств и неправомерном обороте средств платежей, причем – в составе организованной группы. В уголовном деле, расследование по которому продолжается, фигурирует также причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, однако такое обвинение, по-видимому, пока предъявлено не было.

Как уточняют в столичном главке СКР, по этому делу проходит еще и один из врачей клиники.

Следствием установлено, что с декабря 2017 по апрель 2026 года обвиняемые целенаправленно подыскивали потерпевших – родителей детей, страдающих расстройством аутистического спектра и иными тяжелыми неврологическими заболеваниями.

"Используя отчаянное желание семей помочь своим детям, фигуранты систематически вводили потерпевших в заблуждение относительно эффективности предлагаемых методик и убеждали их оплачивать дорогостоящие медицинские услуги и препараты, которые объективно не были показаны при данных диагнозах, не имели научного обоснования и не входили в клинические рекомендации Минздрава РФ", – указывают в СКР.

Полученные таким образом средства отмывались через подставные банковские карты, оформленные на третьих лиц.

Продолжается проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление других лиц, причастных к совершению преступлений, обстоятельств преступной деятельности и роли каждого фигуранта.