Главу азербайджанской диаспоры в Москве депортировали из России

Гражданство РФ у главы азербайджанской диаспоры в Москве было аннулировано еще в 2025 году, а в июне 2026-го он был задержан правоохранительными органами.

Задержания и судебные процессы в отношении представителей азербайджанских диаспор в РФ

В июне 2025 года в Екатеринбурге прошел рейд, в ходе которого погибли братья Зияддин и Гусейн Сафаровы. Российская сторона сообщала, что задержания проводились в рамках расследования преступлений прошлых лет.

В марте 2026 года бывший лидер азербайджанской диаспоры на Урале Шахин Шыхлински был приговорен к 24 годам колонии строгого режима по делу об убийствах и покушениях, совершенных организованной группой в 2001–2011 годах. Шестеро других фигурантов получили сроки от 10 до 21 года. Апелляционный суд оставил приговор без изменения, уточнив формулировку обвинения. Шахин Шыхлински и его сын Мутвалы Шыхлински ранее также были осуждены за применение насилия к представителю власти.

В декабре 2025 года в Екатеринбурге задержали нового лидера диаспоры Свердловской области Видади Мустафаева по подозрению в мошенничестве.

В июле 2026 года был лишен гражданства глава диаспоры Самарской области Ширван Керимов, причины не сообщались. В июле 2025 года депортировали главу диаспоры Подмосковья Эльшана Ибрагимова – как сообщал источник РБК, за действия, "создающие угрозу национальной безопасности РФ". По сообщениям СМИ, лишения гражданства и депортации также коснулись главы диаспоры Челябинской области Аршада Ханкишиева.

Действия азербайджанской стороны

В июне 2025 года в Азербайджане были задержаны сотрудники российского агентства Sputnik Игорь Картавых и Евгений Белоусов. Их освободили после переговоров президентов России и Азербайджана в октябре 2025 года.

В Азербайджане также были арестованы 11 российских граждан – в основном туристов и релокантов – по обвинениям в киберпреступлениях и транзите наркотиков. Некоторые из них появились в суде с гематомами, что вызвало протесты российской стороны. В мае 2026 года троих задержанных приговорили к срокам от трех до четырех лет лишения свободы. Остальные фигуранты получили аналогичные сроки позже.

Ранее Азербайджан заочно арестовал и объявил в розыск трех россиян: советника главы Минтранса России Алексея Чадаева, ведущего "Москва 24" Ивана Князева и политконсультанта Семена Уралова. Им вменяют разжигание национальной ненависти и публичные призывы к терроризму из-за высказываний в YouTube-шоу, посвященных Азербайджану.

Ранее эксперт "Профиля" рассказал, из-за чего на самом деле испортились отношения Москвы и Баку.