В Уфе 16-летняя девочка напала с ножом на сверстницу и ее младшую сестру. Что известно к этому часу

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Что произошло

В отдел полиции №3 управления МВД России по Уфе поступило сообщение о нанесении ножевого ранения двум несовершеннолетним. Предварительно, полицейские установили, что, находясь в квартире по улице Высотной, 16-летняя девочка нанесла ножом травмы своей сверстнице и ее девятилетней сестре, передает ТАСС. После этого нападавшая скрылась. Ее задержали.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии, взрослых в момент происшествия в квартире не было. Там также находился 10-летний брат девочек, он не пострадал.

Что известно о состоянии пострадавших девочек

Пострадавшие госпитализированы, сообщили в башкирском главке МВД. Как рассказал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин, их экстренно прооперировали. Старшая девочка находится в крайне тяжелом состоянии. Состояние младшей оценивается как тяжелое, но стабильное.

Что могло стать причиной нападения

Как полагают следователи, нападению предшествовал конфликт между подростками. "По версии следствия, в одной из квартир в городе Уфе в ходе конфликта на почве личных неприязненных отношений 16-летняя девушка причинила сверстнице и ее 9-летней сестре ножевые ранения", – сообщили в региональном главке Следственного комитета РФ.

"Девочки учились вместе, в одном классе, и у них были какие-то ссоры в школе. И вот одна из них из мести пришла домой к потерпевшим, зашла, нанесла удары ножом и ушла", – рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

Расследование и возбуждение уголовного дела

Региональный главк Следственного комитета РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство (часть 3 статьи 30, пункты "а" и "в" части 2 статьи 105 УК РФ). Следователи выясняют полную картину произошедшего. Также будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления, указали в Главном управлении СК РФ по республике Башкирия.

Следствие будет ходатайствовать об избрании нападавшей меры пресечения в виде заключения под стражу. В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что мера пресечения будет избрана 18 сентября.

Первый заместитель премьер-министра правительства Башкирии Урал Кильсенбаев сообщил, что инцидент с нападением будет разбирать комиссия по делам несовершеннолетних.

"Принимаются меры для установления причин происшествия и предотвращения подобных случаев в будущем. На днях соберем комиссию по делам несовершеннолетних и детально разберем ситуацию, чтобы (подобное. – «Профиль») не повторилось", – указал он.