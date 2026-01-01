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В СВР узнали о подготовке одной из стран Запада и Украиной провокации против России

Служба внешней разведки (СВР) РФ сообщила, что спецслужбы одной из западных стран совместно с Украиной намерены обвинить Россию в нелегальных поставках вооружений организованным преступным группировкам (ОПГ) в Латинской Америке. Для этого готовится информационная провокация.

СВР предупредила о планах Запада обвинить РФ в поставках оружия наркокартелям

(Иллюстрация)

©specnaz / Shutterstock/Fotodom

По данным СВР, в фокусе предполагаемой кампании – Венесуэла, Колумбия и Мексика. Об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном в понедельник, 17 августа 2026 года.

"Планируется обвинить Россию в нелегальных поставках оружия наркокартелям и другим ОПГ в Венесуэле, Колумбии и Мексике. С этой целью на территории указанных государств уже завозится вооружение российского производства, захваченное врагом в ходе специальной военной операции", – говорится в сообщении СВР.

В пресс-бюро спецслужбы указали, что к публикации также готовятся фальшивые материалы, призванные подтвердить версии о передаче оружия. "Параллельно готовятся фейковые аудио- и видеоматериалы, подтверждающие «факты» передачи россиянами оружия через посредников латиноамериканцам", – отмечается в заявлении.

По информации СВР, эти фальсификаты предполагается дополнить фейковыми документами, указывающими на причастность российских военных к поставкам оружия.

В СВР связывают запланированную акцию с попытками повлиять на позиции правительств стран латиноамериканского региона в отношении России, подорвать их контакты с Москвой и "склонить латиноамериканские правительства к поддержке антироссийского курса Запада".

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Метки: Латинская Америка Россия СВР фейки
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