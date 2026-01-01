По данным СВР, в фокусе предполагаемой кампании – Венесуэла, Колумбия и Мексика. Об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном в понедельник, 17 августа 2026 года.

"Планируется обвинить Россию в нелегальных поставках оружия наркокартелям и другим ОПГ в Венесуэле, Колумбии и Мексике. С этой целью на территории указанных государств уже завозится вооружение российского производства, захваченное врагом в ходе специальной военной операции", – говорится в сообщении СВР.

В пресс-бюро спецслужбы указали, что к публикации также готовятся фальшивые материалы, призванные подтвердить версии о передаче оружия. "Параллельно готовятся фейковые аудио- и видеоматериалы, подтверждающие «факты» передачи россиянами оружия через посредников латиноамериканцам", – отмечается в заявлении.

По информации СВР, эти фальсификаты предполагается дополнить фейковыми документами, указывающими на причастность российских военных к поставкам оружия.

В СВР связывают запланированную акцию с попытками повлиять на позиции правительств стран латиноамериканского региона в отношении России, подорвать их контакты с Москвой и "склонить латиноамериканские правительства к поддержке антироссийского курса Запада".