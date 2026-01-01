Удары Ирана нанесли военным объектам и технике США ущерб в $13 млрд – WSJ

Кроме того, по данным издания, иранские вооруженные силы повредили или уничтожили порядка 42 американских летательных аппаратов. Преимущественно это крупные дроны, но речь также идет и об истребителях.

В каких странах Ближнего Востока Иран атаковал военные базы США?

В ходе конфликта 2026 года Иран атаковал американские военные объекты и базы в восьми странах Ближнего Востока:

Кувейт – удары наносились по базам Кэмп-Арифджан, Кэмп-Бюринг, авиабазам Али-аль-Салем и Ахмед Аль-Джабер;

Бахрейн – атакована штаб-квартира и объекты Пятого флота ВМС США в Манаме (порт Салман);

Ирак – удары пришлись по военному аэродрому в Эрбиле и объектам в Багдаде;

Иордания – атакованы базы США и объекты противовоздушной обороны (включая район авиабазы Муваффак Салти);

Объединённые Арабские Эмираты – целями стали ключевая авиабаза ВВС США Аль-Дафра в Абу-Даби и дубайский порт Джебель-Али;

Саудовская Аравия – Иран атаковал авиабазу принца Султана в Эр-Рияде и объекты в Рас-Таннуре;

Катар – ракетные удары и атаки БПЛА зафиксированы по объектам в Дохе (в районе авиабазы Эль-Удейд);

Оман – под удар попала используемая американскими военными инфраструктура в порту Дукм.

Согласно официальным данным Центрального командования ВС США (CENTCOM), общее число американских военнослужащих, погибших в результате ударов и боевых столкновений с Ираном на Ближнем Востоке, составляет 18 человек. Тегеран заявляет о гибели сотен американских солдат.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от иранской стороны компенсации за всех погибших во время боевых действий.