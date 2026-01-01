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Удары Ирана нанесли военным объектам и технике США ущерб в $13 млрд – WSJ

С начала операции Соединённых Штатов и Израиля против Ирана 28 февраля 2026 года Исламская Республика нанесла свыше двух тысяч ударов по объектам на Ближнем Востоке с помощью ракет и беспилотников, написала газета The Wall Street Journal (WSJ). Согласно ее подсчетам, ущерб понесли как минимум 20 связанных с США военных объектов на территории восьми стран.

Военная база США

Иллюстрация создана нейрогенеративной сетью

©Нейросеть ChatGPT / «Профиль»

Кроме того, по данным издания, иранские вооруженные силы повредили или уничтожили порядка 42 американских летательных аппаратов. Преимущественно это крупные дроны, но речь также идет и об истребителях.

В каких странах Ближнего Востока Иран атаковал военные базы США?

В ходе конфликта 2026 года Иран атаковал американские военные объекты и базы в восьми странах Ближнего Востока:

  • Кувейт – удары наносились по базам Кэмп-Арифджан, Кэмп-Бюринг, авиабазам Али-аль-Салем и Ахмед Аль-Джабер;
  • Бахрейн – атакована штаб-квартира и объекты Пятого флота ВМС США в Манаме (порт Салман);
  • Ирак – удары пришлись по военному аэродрому в Эрбиле и объектам в Багдаде;
  • Иордания – атакованы базы США и объекты противовоздушной обороны (включая район авиабазы Муваффак Салти);
  • Объединённые Арабские Эмираты – целями стали ключевая авиабаза ВВС США Аль-Дафра в Абу-Даби и дубайский порт Джебель-Али;
  • Саудовская Аравия – Иран атаковал авиабазу принца Султана в Эр-Рияде и объекты в Рас-Таннуре;
  • Катар – ракетные удары и атаки БПЛА зафиксированы по объектам в Дохе (в районе авиабазы Эль-Удейд);
  • Оман – под удар попала используемая американскими военными инфраструктура в порту Дукм.

Согласно официальным данным Центрального командования ВС США (CENTCOM), общее число американских военнослужащих, погибших в результате ударов и боевых столкновений с Ираном на Ближнем Востоке, составляет 18 человек. Тегеран заявляет о гибели сотен американских солдат.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от иранской стороны компенсации за всех погибших во время боевых действий.

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Метки: Ближний Восток Иран США
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