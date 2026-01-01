Трамп потребовал от Ирана компенсации за всех погибших во время боевых действий

Трамп написал в социальной сети Truth Social, что представители исламской республики "просят компенсации за ущерб, нанесенный за последние пять месяцев военного конфликта". Хозяин Белого дома назвал это "интересной идеей". Трамп отметил, что теперь тоже требует "со стороны Ирана компенсации за всех погибших и тяжело раненых из-за придорожных мин и в результате множества конфликтов, которыми они славятся".

Кто подорвал американский эсминец USS Cole?

Эсминец USS Cole взорвали террористы-смертники 12 октября 2000 года в порту Адена (Йемен). В результате атаки погибли 17 американских моряков, еще десятки получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя "Аль-Каида" (террористическая организация, запрещена в России). По данным следствия, двое боевиков подплыли к борту корабля на лодке, начиненной взрывчаткой, и привели ее в действие.

При объявлении о начале масштабной военной кампании против Ирана в конце февраля 2026 года Трамп в своем видеообращении высказал утверждение, что в 2000-м власти в Тегеране "знали и, вероятно, были причастны" к нападению на USS Cole.

В какую сумму Иран оценивает сумму ущерба от атак со стороны США и Израиля в 2026 году?

Иран оценивает общий ущерб от военных ударов со стороны США и Израиля примерно в $270 млрд. Итоговая сумма была сформирована судебной системой исламской республики, которая консолидировала более 3 тысяч исков от граждан и ведомств в связи с конфликтом, начавшимся 28 февраля 2026 года. Оценка охватывает разрушения гражданской и военной инфраструктуры (включая прямые попадания по зданиям), а также сопутствующие экономические потери: упущенные доходы бюджета и долгосрочные последствия от остановки промышленных предприятий.

Ранее Трамп дал понять, что готов усилить экономическое давление на Тегеран вместо того, чтобы отдать распоряжение о новых ударах.

«База» («Аль-Каида») - физическое лицо или организация, признанная террористической и запрещенная в России;

